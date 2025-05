Espaço Cultural Renato Russo recebe obras de Vitória Serednickiv

O Espaço Cultural Renato Russo recebe uma mostra inédita da artista Victoria Serednickiv, que começa no dia 6 de junho e segue até o dia 20 de julho na Galeria Parangolé. Com entrada gratuita, a mostra apresenta 18 obras da artista.



Leia também: System of a Down arrasta multidões e faz história na América do Sul

Victoria transita entre a pintura abstrata e uma poética visual delicada. As obras foram feitas com cores suaves (com destaque em tons de azul) e pinceladas leves que conduzem o espectador em uma experiência sensorial. Em entrevista, a artista diz que sua arte nasce do silêncio e da escuta. “Existe também beleza no que não se vê, e é ali que busco criar e transmitir”, conta.



Leia também: Temporal adia show de Beyoncé em Chicago

Segundo a artista, a mostra utiliza a abstração para transmitir sensações ao público. Por meio de camadas de tinta e formas que se dissolvem, as peças criam uma conexão entre o concreto e o imaterial. “O uso do azul, por exemplo, como elemento central, amplia essa sensação de profundidade, transportando o observador para um espaço entre o real e o transcendental”, explica Victoria.

Leia também: Justiça arquiva processo de Alexandre Correa contra Cariúcha após abandono, diz colunista

Além das 18 obras em exibição, a mostra inclui um vídeo em que a artista compartilha o processo criativo. A projeção será apresentada em um ambiente que remete ao ateliê, criando uma conexão mais íntima com os visitantes.

Serviço

A Leveza do Ser

Entre os dias 6 de junho e o 20 de julho, na Galeria Parangolé, no Espaço Cultural Renato Russo. Entrada gratuita. Classificação indicativa livre

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel