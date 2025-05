Opereta Pepito tem apresentações gratuitas durante o fim de semana no Guará

A opereta Pepito, do compositor alemão Jacques Offenbach, será apresentada gratuitamente neste sábado (17/5) e no domingo (18/5), às 19h, na Escola Técnica do Guará. Na obra, a diretora artística Hyandra Ello e o maestro e diretor musical Raffael de Abreu Ribeiro comandam elenco de três cantores e orquestra de cinco músicos. A tradução e adaptação do libreto são de Janette Dornellas.

Na versão moderna, a obra se passa num vilarejo nordestino nos anos 1970, auge do gênero musical brega. O espetáculo é encenado em um ato e cantado em português. Na trama, Vertigo, dono de uma pousada (interpretado por Hugo Lemos), tenta conquistar Manuelita, jovem proprietária de uma pousada vizinha (Isabel Quintela). A jovem, porém, está esperando por Pepito, que foi convocado para servir o Exército na capital.

O espetáculo conta com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF). Além das duas sessões gratuitas, estão previstas quatro apresentações exclusivas para estudantes de escolas públicas.