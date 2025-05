Jogador Anderson Talisca lança álbum ‘Notas’ com codinome Spark

O jogador de futebol Anderson Talisca lançou, na madrugada desta quinta-feira (15/5), o novo álbum Notas, projeto que faz parte da carreira musical do atleta de codinome Spark. Atualmente com 31 anos, Talisca atua como meia-ofensivo no Fenerbahçe, da Turquia, e, ao mesmo tempo, aposta na paixão de infância como cantor. O artista conta com três discos e dois EPs gravados, além de singles e feats com famosos.

Notas conta com as participações especiais de BIN, Luccas Carlos, JayA Luuck e outros artistas. O álbum define um momento de virada na carreira do cantor futebolista. Ele busca explorar a conexão com a juventude das ruas, que trazem vivências que são tradicionalmente narradas no rap. O disco interliga o old school do hip hop com a new school do trap, mas sem deixar de lado o tradicional R&B do artista.

Em entrevista ao Correio Braziliense, Spark sobre a mensagem que pretende propagar com o novo álbum e sobre a carreira musical. “Eu pretendo transmitir minha visão e conceito de musicalidade, letra, lírica e melodia no novo álbum, mas também aprendi muito com as pesquisas e preparações para isso. Esse disco me fez aprender piano, por isso o nome Notas, disse o amante da música. “É muito especial expressar minha arte, junto com toda a equipe, para o meu público que vai consumir”, completou.

O ponto de partida

Tudo começou em Feira de Santana, cidade natal do jogador, na Bahia. Para entrar em uma escola com qualidades mínimas, ele tinha que concorrer a uma bolsa de música e se aprofundar na arte. Talisca disse que isso “foi o divisor de águas, o real motivo que me trouxe para a música”. Sem condições financeiras, Anderson optou por seguir a carreira futebolística para tirar a família dessa situação, mas o desejo dele sempre foi trabalhar com a música.



Mesmo assim, Spark nunca deixou a paixão de lado. “Eu me preparei estes anos todos. Sempre toquei e ensaiei com os meus amigos, além de estudar no particular. Eu sou muito focado e queria me apresentar para o público preparado”, disse o cantor. Notas tem pouco menos de 30 minutos de duração, com 11 músicas, e já está disponível em todas as plataformas digitais.

Calendário de shows

O artista já tem shows a serem anunciados para junho, período de férias como jogador. “A dificuldade em relação ao calendário do futebol é o que faz com que eu ache os shows especiais para mim e para o meu público. Isso faz com que eu traga coisas ricas e exiba meu show como um espetáculo. Quando se faz show toda hora, acaba que o artista fica preso para evoluções”, explicou Anderson Talisca, o Spark.