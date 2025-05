'Feijoada com Samba' convida Dhi Ribeiro neste sábado (17/5)

O Clube do Choro recebe, neste sábado (17/5), o Feijoada com Samba. A tarde será comandada pela sambista Dhi Ribeiro, que fará um show a partir das 13h e terá o valor de R$ 20 por pessoa, para crianças a partir de 13 anos. O buffet da feijoada começa às 12h com o valor de R$59,90 e crianças de 8 a 12 anos e aniversariantes pagam 50% do valor do buffet

Em entrevista, Dhi diz que o projeto Feijoada com Samba é um dos projetos mais sólidos de Brasília. “O Clube do Choro é um lugar muito importante na nossa cultura em Brasília, e poder participar desse grupo é uma honra”, diz. Dih também lembra que o público do Clube do Choro é sempre receptivo: ”O público é maravilhoso, a Feijoada é gostosíssima, entendeu, então assim, é uma tarde muito agradável e eu saio de lá sempre muito feliz”.

Com relação ao repertório, Dhi diz que costuma fazer “uma grande salada, com mistura de samba de todos os estilos e de todos os tempos, clássicos, músicas que são mais atuais”. Completa que, apesar da variedade, o show é focado no samba e na música afro-brasileira, “porque nunca vai faltar um Igexá, não vai faltar um samba de roda, então é isso, acho que é essa grande mistura que eu sou e que a gente gosta de apresentar”.

O projeto tem um grupo base, chamado Vai que É Samba, composto por Valério Xavier (voz e pandeiro), Breno Alves (voz, pandeiro e percussão), Dudu 7 cordas (voz e violão 7 cordas) e Guto Martins (percussão), todos com vasta experiência no universo do samba. Todos já fizeram parte de grupos importantes da cidade, assim como acompanharam artistas de renome nacional em grandes shows e festivais pelo Brasil.

Serviço

Feijoada com Samba

Neste Sábado (17/5), a partir das 13h no Clube do Choro. Couvert no valor de R$20. Crianças de 8 a 12 anos não pagam. Livre para todos os públicos

