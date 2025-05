Restos mortais são encontrados perto da mansão de Taylor Swift

A polícia de uma vila em Rhode Island, onde fica uma das casas da cantora Taylor Swift, nos Estados Unidos, confirmou à revista americana People, na última quarta-feira (14/5), que encontrou “o que pareciam ser restos humanos” próximo à área. Eles foram descobertos na vizinhança rica de Watch Hill, onde fica a mansão da artista que inspirou a música The last great american dinasty, à beira do mar. Leia também: Como Taylor Swift está envolvida em polêmica de Blake Lively

De acordo com comunicado oficial obtido pela publicação, policiais descobriram, no local, “o que parecia ser um osso de perna humana”. Ele foi transportado para o Instituto Médico Legal (IML) do estado para ser analisado.

Segundo o informe, “os investigadores aguardam a confirmação oficial da identidade dos restos mortais”. Até o momento, não há suspeita de crime, de acordo com a corporação.

A uma emissora local, uma moradora contou que a presença de polícia e outros agentes de segurança era algo “muito fora do comum” para a pequena vila de Rhode Island. Sobre a ossada, disse que “provavelmente ficava a alguns campos de futebol da casa da Taylor Swift e da Ocean House (um hotel famoso na área)”. Ela afirmou que “jamais esperaria algo assim, principalmente em Watch Hill”.

De acordo com o New York Times, a cantora comprou a casa na vizinhança costeira em 2013, por cerca de US$ 17,75 milhões (mais de R$ 100,5 milhões, na cotação atual). A cidade litorânea, conhecida por imóveis em estilo vitoriano, é permeada por “forte senso de privacidade”, conforme explicitou o jornal. Leia também: Fã de Taylor Swift diz ter descoberto tumor após esquecer letra de música

Com vista para o mar, a propriedade de Taylor Swift na vila, especificamente, era conhecida na década de 1920 como ‘High Watch’. Algum tempo depois, pertenceu à herdeira da antiga empresa americana de petróleo Standard Oil Company, Rebekah West Harkness, que inspirou a música The last great american dinasty, lançada em 2020 no disco folklore.

Na letra da canção, Swift apelida a residência de "Holiday House" e afirma que o local abrigava festas e celebrações até permanecer "quieto sobre a praia" por mais de 50 anos. "Então foi comprado por mim", finaliza.