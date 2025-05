Instagram Ferrugem choca web com foto de antes e depois de perder mais de 35 kg

Ferrugem, de 36 anos, chamou atenção nas redes sociais ao mostrar o impacto de sua transformação corporal. Com uma foto de antes e depois, o cantor revelou a mudança drástica no visual e na saúde após perder mais de 35 quilos. Ele resumiu o momento com a legenda "O passado e o presente", e a publicação logo foi inundada por reações positivas, que variaram entre surpresa e admiração. "Só progresso, tá voando" e "Outra pessoa" foram algumas das mensagens de incentivo deixadas por fãs, além de brincadeiras como "Calma aí, Gracyanno Barboso".

O artista, em conversa com a revista Quem, explicou que a decisão de emagrecer veio após um alerta de sua esposa, Thais. "Ela sempre me falou que eu estava bem, mas em um momento disse que eu precisava mudar de vida ou começaria a passar mal. Foi o que aconteceu", revelou. Na época, Ferrugem enfrentava sérias dificuldades físicas: "Estava com 90% das articulações inflamadas, com 126 kg. Não tinha mais roupa para comprar em loja comum, tinha que mandar fazer".

Para alcançar a nova forma física, Ferrugem adotou uma rotina rigorosa. "Fiquei seis meses completamente regrado com horários, quantidades e alimentos", contou. O processo incluiu acompanhamento médico e uma reeducação alimentar intensa. A mudança não foi apenas estética — trouxe impactos diretos em sua qualidade de vida. "Dormia e acordava com dor de cabeça, cansado, parecendo que nem tinha dormido", relembrou.

Hoje, o cantor colhe os frutos da disciplina e da mudança de hábitos. Ele afirma que se sente mais disposto e motivado. "Agora durmo e acordo cedo, disposto a fazer exercício físico", declarou. A jornada de Ferrugem inspira muitos que acompanham sua trajetória e buscam transformar a própria realidade.

