Silvetty Montilla é atração do Comédia Drag no Teatro Nacional

Com 36 anos de carreira, Silvetty Montilla é referência no humor brasileiro. - (crédito: Divulgação)

Silvetty Montilla, ícone da arte drag e do humor de improviso no Brasil, é convidada da terceira edição do Comédia Drag, projeto realizado pelo coletivo artístico Distrito Drag. O show chega ao Teatro Nacional Cláudio Santoro nesta sexta-feira (23/5), a partir das 19h30. A entrada é gratuita e os ingressos estão disponíveis no site da Sympla.

Com 36 anos de carreira, Silvetty é uma das mães das drags queens brasileiras. Pioneira na comédia stand up no Brasil, é conhecida pelo raciocínio rápido, indiretas e bordões icônicos. A artista já integrou o elenco do musical Cartola, o mundo é um moinho e o sucesso da comédia nacional Terca insana.

Comédia Drag é um projeto que promove e apresenta a arte drag para um público mais amplo. A cada edição, humoristas de projeção nacional são convidadas para o palco do projeto. O evento já recebeu, em edições anteriores, as comediantes Frimes, Desirée Beck e Valentinni.