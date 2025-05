15 anos de Red Dead Redemption: relembre o lendário "GTA de cavalo"

Neste domingo (18/5), Red Dead completou 15 anos de lançamento. O jogo desenvolvido pela Rockstar San Diego ficou conhecido por muitos como “GTA de cavalo”, assim como Bully é “GTA de escola”, e diferente de diversos jogos de faroeste, Red Dead além de contar sua história primorosa, tinha um mundo aberto enorme e deixava o jogador livre para explorar. São 15 anos da história de John Marston arcando com as consequências de um passado de um fora-da-lei em uns Estados Unidos no início da industrialização.



Red Dead Revolver

Lançado em 18 de maio de 2010, o clássico jogo de velho oeste da Rockstar Games completa 15 anos em 2025. (foto: Divulgação/Rockstar Games)

O jogo é uma sequência espiritual de outro título chamado: Red Dead Revolver, que foi lançado em 2004, também pela Rockstar San Diego. Revolver teve um desenvolvimento extremamente conturbado, sendo iniciado no começo dos anos 2000, quando o estúdio ainda se chamava Angel Studios e estava sob as asas da Capcom. O jogo chegou a ser cancelado sob o comando da gigante japonesa, mas assim que a Rockstar adquiriu o estúdio ressuscitou Red Dead Revolver, terminou o título e o lançou no mercado.

Mas a verdade é que Revolver não tem nada a ver com Redemption em sua maioria, a não ser uma habilidade que foi levada para frente e marcou a franquia, o Dead Eye, uma técnica que o jogador pode ativar que deixa o tempo mais devagar, permitindo que ele mire com precisão nos inimigos e execute tiros certeiros. Red Dead Revolver saiu para PlayStation 2 e o Xbox original e alcançou pouco mais de 920 mil cópias vendidas.

Desenvolvimento

Lançado em 18 de maio de 2010, o clássico jogo de velho oeste da Rockstar Games completa 15 anos em 2025. (foto: Divulgação/Rockstar Games)

Mais de 1.000 pessoas desenvolveram, praticamente todas as divisões ajudaram, com a Rockstar North, desenvolvedora por trás de GTA sendo a principal por trás do aconselhamento de mundo aberto. Os times fizeram viagens de campo para diversos pontos da América para terem referências ao retratar o velho oeste, o mais fiel possível, consumiram inúmeros filmes e séries de TV sobre o tema, assim como fotos da época.

A Rockstar San Diego começou a trabalhar no game em 2005, mostrando um teaser do projeto na apresentação da Sony, no falecido evento de games E3. A Rockstar queria jogo de aventura e ação, parecido com sua série GTA, mas para gerar um realismo digno dos filmes de velho oeste, ela começou a trabalhar em um novo sistema de física dentro jogo, querendo que os impactos dos tiroteios fossem mais reais, com a física em tempo real, chamado de Euphoria. O jogo sofria com diversos problemas no desenvolvimento e tinha como data original de lançamento o outono — que começa no hemisfério norte do planeta em setembro — de 2009, depois de muitos problemas ele recebeu uma nova data para 2010.

Red Dead passou por um estado chamado “Development Hell”, que traduzindo literalmente, seria algo como “Inferno de desenvolvimento”, um momento onde todos os envolvidos estariam cansados, sem ideais, ou exaustos de tanto trabalhar durante a produção de Red Dead Redemption. Chegou um ponto das esposas dos desenvolvedores escrevem uma carta conjunto para os executivos da empresa, reclamando sobre um ambiente de trabalho pouco ético, com condições ruins de jornada, com eles tendo que trabalhar 12 horas por dia e 6 dias na semana, por salários menores do que o restante da indústria oferecia. Muitos pediram demissão na época para não ter que trabalhar em Red Dead Redemption. A Rockstar negou toda a situação e disse que estava “triste se algum ex-membro de qualquer estúdio não encontrasse seu tempo aqui agradável ou criativamente gratificante". Mais tarde, Jennifer Kolbe, chefe de publicação da empresa, disse que a carta representou um problema grande para empresa e suas práticas, fazendo a Rockstar repensar seu estilo de trabalho para não repetir essas práticas no futuro.

Red Dead Redemption tem mais de 450 personagens, com pelo menos 50 performances principais e conta com um script de mais de 1.500 páginas. Os atores usaram vários capacetes equipados com câmeras para capturar suas expressões faciais, para que a animação final fosse minimamente mais parecida com a realidade. Rob Wiethoff contou em uma entrevista que tinha recebido uma ligação de seu agente para participar de um projeto chamado: “Projeto de videogame sem nome”, na época ele achou que fosse um comercial para um jogo já finalizado. Ele fez sua audição e achou que foi uma perda de tempo, alguns dias depois recebeu o papel principal de John Marston. Rob trabalhou no jogo por dois anos e admitiu depois de muito tempo que nunca jogou Red Dead Redemption.

Red Dead Redemption

Lançado em 18 de maio de 2010, o clássico jogo de velho oeste da Rockstar Games completa 15 anos em 2025. (foto: Divulgação/Rockstar Games)

John Marston, um pistoleiro que aposentou suas armas, é obrigado a caçar seus antigos amigos do crime porque o governo tem sua família em posse, temendo a segurança de sua esposa e filho, Marston vai ter que fazer o trabalho sujo do governo. O jogo se passa em 1911 para demonstrar as mudanças do velho oeste com o impacto da civilização moderna, retratando como os tempos dos foras-da-lei passaram para dar lugar à modernidade, em meio a isso, Marston encontra velhos rostos conhecidos, Bill Williamson, um brutamontes que montou a própria gangue depois que deixou os outros, Javier Escuella que se tornou um bandido perigoso no México e Dutch van der Linde, o líder da gangue que enlouqueceu e acabou sumindo pelo oeste.

Além do Dead Eye, outro sistema famoso de Red Dead é a barra de honra, que o jogador pode alimentar com boas ações e se tornar um pistoleiro honrado, ou com ações ruins se tornar um verdadeiro fora da lei.

Apesar do medo dos desenvolvedores, com alguns dizendo que o código de Red Dead era um completo caos e que era impressionante o jogo rodar nos videogames da sétima geração de consoles, o simulador de velho oeste foi extremamente bem recebido pela crítica, pontuando alto e sendo elogiado pelas paisagens, belos gráficos, eventos dinâmicos e design de som como um todo. Estimasse que o primeiro jogo tenha vendido mais de 20 milhões de cópias e a franquia toda tenha acertado o patamar de 92 milhões de unidades vendidas. Em 2018, o jogo ganhou uma continuação mostrando o declínio da gangue Van der Linde, agora com um novo protagonista, Arthur Morgan, interpretado por Roger Clark e com o retorno de John Marston e Rob Wiethoff como coadjuvantes da história.

Red Dead Redemption recebeu muitos prêmios de jogo do ano por vários veículos, GameSpy, GameSpot, Machinima e diversos outros. John Marston ficou marcado como um dos grandes personagens do mundo dos games, encarando essa persona do homem de família com um passado complicado que mesmo assim ainda quer fazer o bem, uma característica digna dos “homens sem nomes” interpretados por Clint Eastwood. Rob Wiethoff ficou marcado como o cowboy e fica em destaque até hoje como uma das vozes mais marcantes de um personagem. O jogo ganhou algumas remasterizações para a geração seguinte do PlayStation 4, permitindo que os jogadores pudessem aproveitar o título. A versão do Nintendo Switch chegou em 17 de agosto de 2023 e a do PC foi lançada em 29 de outubro de 2024.

Undead Nightmare

Lançado em 18 de maio de 2010, o clássico jogo de velho oeste da Rockstar Games completa 15 anos em 2025. (foto: Divulgação/Rockstar Games)

Red Dead Redemption fez tanto sucesso, que recebeu uma expansão, o DLC Undead Nightmare, ou Pesadelo dos Mortos-vivos em tradução livre. John tem que lidar com o oeste cheio de zumbis, quando os mortos retornam para atormentar os vivos, o fora-da-lei acaba tendo sua mulher e filhos mordidos, e sai em busca de se nortear do que está acontecendo com o mundo ao seu redor e uma cura para livrar sua família. A expansão conta com novas cenas, novas performances e conta uma história sem ligação direta com a história principal, com uma campanha de 6 horas de duração.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Red Dead Redemption está disponível para PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC.