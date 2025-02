A drag queen Silvetty Montilla tem falência renal e entra na fila do SUS

Além de lidar com a falência renal, Silvetty também enfrentou recentemente uma angioplastia, procedimento médico para desobstrução das artérias coronárias - (crédito: Reprodução / Internet)





Silvetty Montilla, de 57 anos, continua afastada dos palcos devido a sérios problemas de saúde. A drag queen, que foi diagnosticada com falência renal, está na fila do SUS aguardando um transplante de rins. Apesar de não estar internada, a artista segue de repouso em casa, realizando hemodiálise, um tratamento que substitui a função dos rins, filtrando o sangue e eliminando resíduos prejudiciais ao organismo.

Além de lidar com a falência renal, Silvetty também enfrentou recentemente uma angioplastia, procedimento médico para desobstrução das artérias coronárias. Para agravar ainda mais sua condição, ela vive com diabetes há mais de 20 anos.

Em busca de apoio para a artista, amigos e celebridades se uniram para organizar um show beneficente, que acontecerá na próxima quinta-feira (20), às 20h, no Blue Space, em São Paulo. O evento contará com apresentações de Nany People, Wanessa Camargo, Adriana Ribeiro, Rita Cadillac, Grace Gianoukas, entre outros artistas, com a arrecadação voltada para ajudar Silvetty em seu tratamento.

Nas redes sociais, Silvetty tem recebido inúmeras mensagens de carinho e apoio de fãs e amigos. "Orando por você, Sil!!! Deus te proporcione a saúde. Fique boa logo para nos alegrar muito!", escreveu um seguidor. "Já deu tudo certo, você é de um coração enorme! Você é luz, Silvetty Montilla, merece tudo de bom nessa vida!!", comentou outro. "A união faz o amor! Você merece! Ser enaltecida, homenageada, lembrada e todos em prol da sua saúde, você ajudou tanta gente, agora é hora de ser ajudada", completou mais um fã.

