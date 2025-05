Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça (20/5)

ELOS DE CONTINUIDADE

Data estelar: Sol ingressa em Gêmeos.

Toda vez que nos preocupamos e angustiamos é porque estreitamos nosso entendimento e a inteligência se volta contra nós, porque em vez de nos servir para perceber que a realidade é mais ampla, nos fornece milhares de argumentos para que fiquemos dando cabeçadas dentro de uma margem estreita, ao ponto de nos desesperarmos.

Para ampliar o entendimento e superar a angústia temos de tirar o centro de gravidade de nossos umbigos e construir uma estrutura de pensamentos que considere nosso lugar relativo no Universo, aceitando nos integrar a um conjunto de experiências enorme, que está em marcha de muito antes de nosso nascimento e que continuará assim após nosso falecimento.

Nós não começamos nem terminamos, nós somos elos que garantem a continuidade eterna da Vida.



































ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Dentre todas as coisas atrativas que andam acontecendo, só algumas seriam verdadeiramente interessantes para se envolver. Agora é quando sua alma precisa de mais discernimento para escolher o que vale a pena seguir.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Há valores objetivos que podem ser medidos em dinheiro, mas há também valores subjetivos, que por ser invisíveis não podem ser medidos com a mesma eficiência do que os objetivos, mas não são por isso sem importância.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Nesta parte do caminho, mais vale tomar iniciativas desengonçadas do que ficar esperando por um momento melhor que, muito provavelmente, não acontecerá. Você é esse tempo melhor, faça valer sua presença neste planeta.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Nem sempre dá para controlar as circunstâncias em que a gente se envolve, porém, dentro do possível, controlar é algo fundamental, especialmente para você, nesta parte do caminho. Controle as circunstâncias.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A malha de relacionamentos sociais está em processo de transformação e muito provavelmente poucas pessoas, das conhecidas faz tempo, continuarão sendo próximas. É importante promover essa transformação.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

O caminho do progresso está aberto e de lá acenam múltiplas oportunidades, algumas verdadeiras e outras falsas. Agora é quando você precisa manter os pés firmes no chão para não se deixar seduzir pela falsidade.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

É impossível passar por esta vida sem ir mudando, às vezes aos poucos, velozmente outras, a maneira de você julgar as pessoas e os acontecimentos. E não adianta afirmar que não se deve julgar. A mente julga.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Há sensações que são verdadeiros pressentimentos, visões de algo que virá a acontecer, porém, há também sensações, que provocam o mesmo ou maior impacto que essas, que são apenas fantasias sem eira nem beira.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Se as pessoas com que você se relaciona servem para brindar com apoio e entusiasmo, então você não tem nada a elaborar, apenas desfrutar. Porém, se isso não é o que acontece, então chegou a hora de elaborar.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Mantenha seus planos sob um manto de discrição, e se quiser conversar a respeito, procure fazer isso como se as ideias não fossem suas, mas algo que alguém, em alguma parte do mundo, anda querendo fazer. Discrição.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Um dia que faltar alegria será um dia desperdiçado, algo inconcebível para uma existência tão breve quanto a nossa. Alegria é a substância essencial de nossa alimentação, física e espiritual. Que nunca falte!

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Considere com carinho seus princípios, que são essas estruturas mentais sem as quais você seria uma alma perdida, sem rumo nem capacidade de estabelecer a diferença entre o certo e o errado. Princípios fundamentais.