A nova faixa envolvente de Lola Young

A cantora e compositora britânica Lola Young lançou nesta sexta-feira seu mais novo single, “One Thing”, marcando uma guinada vibrante e destemida em sua trajetória musical. A faixa, carregada de sensualidade e atitude, é uma celebração direta do desejo, mas também uma reflexão sobre as múltiplas camadas que envolvem a intimidade.

Com batidas cativantes e uma produção que convida à dança, “One Thing” se destaca pela honestidade crua da letra. “À primeira escuta, parece que estou falando apenas de sexo. E estou, sim. Mas o sexo nunca é só sobre uma coisa”, explicou Lola em suas redes sociais, provocando reflexões sobre o significado por trás da conexão física.

Além da música, a artista revelou ter pensado em todos os detalhes do clipe para reforçar sua mensagem. “Quis criar algo que mostrasse que o sexo pode ser leve, divertido, sem toda aquela carga emocional obrigatória. Às vezes, só queremos nos sentir livres”, disse, destacando a intenção de quebrar expectativas e desafiar os padrões sobre o papel da mulher na expressão do prazer.

“One Thing” chega pouco tempo depois do lançamento do álbum This Wasn’t Meant For You Anyway (2024), que catapultou Lola com o sucesso de “Messy”. Agora, com esse novo single, ela dá início a uma fase ainda mais ousada de sua carreira.

E os fãs podem se animar: vem mais música por aí. “O novo disco tá chegando, com umas faixas bem intensas também, fiquem tranquilos”, antecipou a cantora. “Mas essa aqui é pra vocês se soltarem e dançarem até o chão ”.

O significado de ‘Messy’ de Lola Young

Nos últimos anos, Lola Young tem se destacado como uma das vozes mais promissoras da música britânica. Com um talento inegável e uma base de fãs cada vez mais fiel, a artista tem conquistado espaço no cenário internacional. Recentemente, ela chamou ainda mais atenção ao colaborar com Tyler, the Creator na faixa “Like Him” e ao ver seu single “Messy” viralizar de forma avassaladora nas redes sociais, especialmente no TikTok.

A canção, que se tornou um verdadeiro fenômeno global, apresenta uma letra intensa e profundamente relacionável. O refrão transmite sentimentos conflitantes e desafios pessoais, refletindo experiências com as quais muitos ouvintes se identificam:

“Porque sou bagunçada demais e depois limpa demais Você me manda arranjar um emprego e depois pergunta onde diabos eu estive E sou perfeita demais até abrir essa minha boca grande Quero ser eu mesma, isso não é permitido? E sou esperta demais e depois burra pra cara** Você odeia quando eu choro, a menos que seja aquela época do mês E sou perfeita demais até te mostrar que não sou Mil versões que eu poderia ser pra você, e você odeia todas elas”*

Diante do sucesso estrondoso da música, diversas teorias surgiram na internet sobre seu verdadeiro significado. Enquanto alguns acreditavam que se tratava de um desabafo sobre um relacionamento amoroso, outros sugeriam que a letra fazia referência a conflitos familiares. No entanto, a própria Lola Young revelou que “Messy” é, na verdade, um relato sobre sua experiência pessoal ao lidar com o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).

Durante uma entrevista ao apresentador Jimmy Fallon, a cantora explicou: “Recentemente fui diagnosticada com TDAH severo. Tem sido muito difícil, mas também complexo”. Segundo Lola, a canção expressa os altos e baixos emocionais vivenciados por quem enfrenta essa condição, destacando a luta interna para conciliar expectativas externas e o caos interno provocado pelos sintomas.

“A música fala sobre as complexidades de como me sinto em relação a mim mesma e, além disso, sobre homens narcisistas, infelizmente”, acrescentou a artista.