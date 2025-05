O que se sabe sobre o álbum novo da Ana Castela

Durante uma apresentação em São Paulo nesta semana, Ana Castela surpreendeu o público ao revelar que seu próximo trabalho não será o aguardado álbum pop, mas sim um disco inteiramente dedicado ao universo country. Intitulado Let’s Go Rodeo, o projeto marca uma guinada na carreira da artista, conhecida como a “boiadeira” do Brasil.

“Esse novo projeto tá ficando do jeitinho que eu sonhei: com raiz, com verdade e com aquele tempero country que mora no meu peito”, declarou Ana diante dos fãs, visivelmente empolgada com a nova fase musical.

Apesar do nome em inglês, o disco será inteiramente cantado em português e trará nove faixas que mergulham na estética sonora do country norte-americano — gênero que influenciou profundamente a identidade artística da cantora. Ana deixa claro: “É tudo em português. Não sei falar inglês”.

Colaboração internacional com Diplo

Um dos grandes destaques do álbum é a participação do renomado produtor norte-americano Diplo, que assina a produção de uma das músicas. Embora os dois tenham se encontrado pessoalmente em Los Angeles, o processo criativo acabou ocorrendo à distância.

“Foi engraçado. A gente se encontrou nos Estados Unidos, mas não conseguia se entender — ele não fala português, e eu não falo inglês. Acabamos não produzindo nada ali. Depois, voltei para o Brasil, escrevemos a música por aqui, mandamos pra ele e ele produziu. Funcionou”, contou Ana em entrevista à Billboard Brasil.

Raízes e identidade no campo

A decisão de apostar no country foi, segundo a própria artista, inesperada. “A gente estava em Miami trabalhando nas composições do álbum pop, mas o country surgiu do nada. Eu me vi nesse estilo, me encontrei inteira nele. Por isso, resolvemos dar prioridade a esse projeto”, revelou.

Embora o álbum pop continue nos planos, ele ficou em segundo plano por enquanto. “Nosso álbum pop vai sair sim, só que ainda não tem uma data. É um estilo muito diferente do que eu sigo… Esse álbum country veio rapidinho porque sabemos como fazer. No pop, queremos explorar novos produtores e compositores”, explicou.

Lançamento e pré-venda

Let’s Go Rodeo tem lançamento marcado para o dia 29 de maio e já está disponível para pré-save nas plataformas de streaming. A capa oficial do álbum já foi divulgada, e a expectativa é alta entre os fãs, que aguardam com curiosidade essa nova fase artística de Ana Castela — mais próxima de suas origens do que nunca.