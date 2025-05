Ana Hickmann e Edu Guedes se casam no civil e preparam cerimônia religiosa

Após oficializar o divórcio de Alexandre Correa, Ana Hickmann celebrou uma nova etapa ao se casar no civil com Edu Guedes. A revelação foi feita pela própria apresentadora em seu canal no YouTube, onde ela compartilhou detalhes do momento atual e dos planos futuros ao lado do chef de cozinha. "Sim, graças a Deus", respondeu Ana quando questionada por fãs sobre a separação e o novo casamento. A apresentadora deixou claro que está vivendo uma fase de renovação e esperança.

Ana e Edu agora planejam uma cerimônia religiosa especial, algo que ela descreve como um sonho antigo. "Quero meu casamento religioso do jeito que a gente merece e eu sempre sonhei", afirmou, destacando que o local da celebração será a fazenda de Edu, que está em reforma. "Só vou marcar a data quando o paisagismo começar", explicou, demonstrando cuidado e expectativa para que tudo aconteça com perfeição.

A cerimônia terá um momento especialmente emocionante: o filho de Ana, Alezinho, de 11 anos, será o responsável por levá-la ao altar, atendendo a um pedido feito por ele. Ana também revelou o desejo de aumentar a família com Edu, que é pai de Maria Eduarda, de 16 anos. "Se a gente receber esse presente de Deus será maravilhoso", disse. No entanto, ela também afirmou que, caso isso não aconteça, ambos já se sentem completos com os filhos que têm.

Emocionada, Ana se declarou ao novo companheiro, revelando a intensidade dos sentimentos. "Eu não sou só apaixonada pelo Edu, eu amo ele do fundo do meu coração", disse. Para ela, esse amor representa um novo capítulo de felicidade e realização: "É o amor da minha vida, com certeza."

