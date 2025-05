Ana Castela revela o que pensa sobre comparações com Xuxa por ter público infantil

"As músicas são animadas, dançantes, isso cativa muito a criançada também", falou Ana Castela sobre semelhança com Xuxa - (crédito: Reprodução/Instagram)





Ana Castela deu novos detalhes em torno dos preparativos para o lançamento do seu novo álbum, Let’s Go Rodeo, que ocorrerá no próximo dia 29 de maio, e reunirá nomes como o estadunidense Diplo, como uma das colaborações.

Em entrevista à revista Quem, a ‘Boiadeira’ brincou ao reagir acerca da referência que se tornou para o público infantil, em que é chamada de "Xuxa do sertanejo" – em que a Rainha dos Baixinhos é lembrada até hoje pelo seu impacto entre a criançada, na televisão e nas músicas.

Leia também: O que se sabe sobre o álbum novo da Ana Castela

"Vou ser sincera"

"Xuxa para brutinhos. Eu adoro. Vou ser muito sincera que, até agora, ainda não sei qual [segredo], mas eu suponho que possa ser as roupas brilhantes, o meu jeitão meio moleca. As músicas são animadas, dançantes, isso cativa muito a criançada também", explicou Ana Castela, que refletiu sobre o fato: "Sou muito leve, sou realmente uma criança e acho que a Ana Castela tem que ser um pouquinho mais adulta", disse.

Às expectativas para a chegada do novo disco, Ana Castela explicou o conceito por trás da escolha do Let’s Go Rodeo como título: "Só o nome que é em inglês para ficar chique. Um dia, quem sabe, nessa vida, vamos cantar em inglês, mas, por enquanto, está todo em português", declarou ela, que também descartou, pelo menos por ora, os investimentos em uma carreira internacional.

Leia também: Ana Castela muda de ideia e desiste de carreira internacional

"Não tem plano para carreira internacional. É o sonho dos meus empresários, do meu pessoal do escritório, mas falei para eles que, por enquanto, quero ficar aqui no meu Brasilzinho mesmo, conquistar minhas coisas por aqui. Quem sabe, ano que vem, eu falo: ‘Bora fazer uma carreira internacional lá fora’. Mas, por enquanto, estou feliz aqui no meu Brasil", pontuou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O post Ana Castela revela o que pensa sobre comparações com Xuxa por ter público infantil: "Vou ser sincera" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.