Sepultura se despede de Brasília com show no Porão do Rock - (crédito: Divulgação)

Uma das bandas de rock mais importantes do país, Sepultura trouxe a turnê de despedida do grupo, Celebrating Life Through Death, à Brasília em março de 2024, no então último show do grupo na cidade. Os fãs, porém, foram surpreendidos ao ver o nome do quarteto na programação do Porão do Rock 2025, anunciado em dezembro. Os músicos sobem aos palcos do festival nesta sexta-feira (23/5), a partir das 23h20, e se despedem da capital federal — pelo menos, por ora.

Leia também: Porão do Rock domina o estacionamento do Mané Garrincha neste fim de semana

“Essa é a ideia, se nos deixarem”, diz o baixista Paulo Xisto sobre o adeus à cidade durante o evento musical. “Esperamos nos despedir dos nossos fãs em Brasília com chave de ouro, e nada melhor do que poder finalizar nossa passagem participando de um festival de expressão como o Porão do Rock, em que já temos uma história marcante”, celebra o músico.

Na ativa desde 1984, o grupo formado por Derrick Green, Paulo Jr., Andreas Kisser e Eloy Casagrande se reuniu em coletiva de imprensa no final de 2023 para anunciar o fim da banda e a turnê de despedida. A série de shows que começou em março do ano passado passará, ao todo, por mais de 40 países, e deve ser finalizada em 2026. “Está sendo uma parada planejada. Estamos fazendo tudo com calma e no seu tempo”, garante o baixista.

Leia também: Sepultura comanda o domingo do Capital Moto Week

“Isso nos traz tranquilidade para cumprir essa última missão e absorver tudo que está acontecendo e aconteceu nestas quatro décadas. É muito gratificante ver o que conseguimos conquistar, porque não foi fácil”, afirma o fundador da banda.

Além do Sepultura, Raimundos, CPM 22, Black Pantera e Dead Fish sobem aos palcos do Porão do Rock nesta sexta (23). No sábado (24), a atração principal é a banda estadunidense Stone Temple Pilots, que divide o dia com Menores Atos, The Mönic, BaianaSystem, Terno Rei e Matanza Ritual.