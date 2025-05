'Festa do divino' de Planaltina abre processo seletivo de cantores

A Festa do Divino de Planaltina está com inscrições abertas para o processo de seleção de artistas que irão se apresentar. O evento será realizado no Centro Histórico da cidade, na Praça da Igrejinha de São Sebastião, e conta com entrada gratuita e acessibilidade. A primeira edição da Festa do Divino de 2025 será realizada em junho, traz ênfase na música popular, caipira e sertaneja e envolve cantores e artistas de Planaltina.

Leia também: A lista completa dos projetos solo do BLACKPINK

Para a programação musical, foi aberto um processo seletivo para cantores e cantoras do universo sertanejo com faixa etária entre 18 e 60 anos. É importante que todos sejam residentes em Planaltina e macrorregião e que estejam interessados em valorizar e difundir a música popular local. As inscrições ficam abertas até o dia 23 de maio e devem ser feitas por meio de formulário eletrônico. Serão selecionados oito artistas para participação no evento. Cada um cantará duas músicas no palco e receberá um cachê de R$500.

Leia também: Filme mexicano de 2017 "prevê" a morte do papa Leão XIV

O evento procura também enaltecer a tradição popular dos festejos em honra ao Divino Espírito Santo, que desempenham um papel crucial na cultura e religiosidade da região. A iniciativa conta com a participação de artistas locais e a programação tem acessibilidade e entrada gratuita.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel