Programação do Clube do Choro tem 7 na Roda e Vai que é Samba

O Clube do Choro de Brasília oferece uma variedade de atrações gratuitas e pagas de terça-feira (20/5) até sábado (24/5). A programação tem início nesta terça (20/5), às 20h, com roda de samba com o Grupo 7 na Roda. O evento oferece caipirinha em dose dupla das 19h até 20h30.

Na quarta-feira (21/5), às 19h, a Roda de Choro convida Matheus Vilanova, Diana Mota e João Dias. A entrada é gratuita e a programação também oferece caipirinha em dose dupla das 19h até 20h30. Sexta-feira (23/5), Dani Machado faz o lançamento do álbum Ela é assim, às 20h30.

No fim de semana, o Clube do Choro recebe mais duas atrações. No sábado (23/5), a programação tem início às 12h com o projeto Feijoada com Samba, que recebe o Grupo Vai que é Samba. As reservas para a feijoada podem ser feitas no site do Clube do Choro. Por último, Alfredo del Penho e Choro Livre fazem homenagem a Cartola. Os ingressos custam R$50.