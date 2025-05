Miley Cyrus confirma estreia de 'Something Beautiful' nos cinemas brasileiros

O disco chega nas plataformas no dia 30 de maio, enquanto o filme estreia nos cinemas brasileiros no dia 27 de junho. - (crédito: Reprodução/Instagram/@mileycyrus)

Miley Cyrus acaba de oficializar: o aguardado álbum visual Something Beautiful terá estreia confirmada nos cinemas brasileiros. O longa, descrito pela própria artista como uma “ópera pop glamourosa e cheia de cultura pop”, desembarca por aqui no dia 27 de junho, apenas duas semanas após a estreia norte-americana, marcada para 12 de junho.

Os fãs mais ansiosos já podem garantir seus ingressos: a venda foi liberada no site oficial do projeto, que também indica as cidades brasileiras onde o filme será exibido. “Something Beautiful” é, na prática, uma extensão visual e performática do álbum homônimo que Miley lançará nas plataformas digitais no dia 30 de maio.

Ou seja: em menos de um mês, os admiradores da cantora receberão uma dobradinha artística disco e filme pensada para emocionar e provocar.

Confira o trailer do disco virtual

A decisão de transformar o álbum em um espetáculo cinematográfico não surgiu ao acaso. Miley, sempre sincera com seu público, revelou que enfrenta problemas nas cordas vocais e, por isso, não sabe se conseguirá encarar uma turnê tradicional.

“Não é que eu não queira fazer shows. Eu penso em conceitos de turnê semanalmente”, confessou em entrevista recente. “Mas não posso arriscar prejudicar minha voz. Minhas músicas são grandes. Eu não escrevo músicas pequenas e, acima de tudo, não faço playback”.

Diante desse cenário, o filme se tornou o meio mais seguro e igualmente impactante de apresentar as novas faixas ao mundo. Miley reforçou ainda um pedido aos fãs: que compareçam aos cinemas, valorizando o projeto que ela considera tão pessoal e significativo. O filme será, pelo menos por ora, a forma mais completa e performática de vivenciar “Something Beautiful”.

Miley Cyrus: Referências ousadas e beleza na dor

Além de protagonizar, Miley assina a co-produção e a co-direção do longa, que será exibido pela primeira vez no prestigiado Festival de Tribeca, em Nova York. A cantora, claro, marcará presença no evento e participará de um debate após a exibição.

O projeto, segundo ela, é fortemente inspirado no álbum visual “The Wall”, da banda Pink Floyd. Mas Miley tratou de adicionar sua assinatura própria: “É como ‘The Wall’, mas com um guarda-roupa glamuroso e cheio de cultura pop”, definiu em entrevista à Harper’s Bazaar.

Para ela, mesmo as músicas que falam de destruição, desgosto ou morte são apresentadas de maneira bela. “Os momentos mais desagradáveis da nossa vida têm um ponto de beleza. São a sombra, são o carvão, são o sombreamento. Você não pode ter uma pintura sem destaques e contraste”, refletiu, com a lucidez poética que marca essa nova fase de sua carreira.

A contagem regressiva já começou e, se depender de Miley, “Something Beautiful” promete ser muito mais do que um filme ou álbum: será uma experiência estética completa, com alma, dor e brilho.