O que Miley Cyrus disse sobre o álbum ‘Something Beautiful’

Miley Cyrus reuniu fãs em um encontro especial promovido pelo Spotify, em Nova York, para compartilhar detalhes inéditos de seu próximo álbum, Something Beautiful, que chega ao público no dia 30 de maio. Apesar das faixas já divulgadas não terem repetido o sucesso estrondoso de “Flowers”, o entusiasmo da base de fãs continua em alta — e, pelo que foi revelado no evento, há motivos para isso.

Durante a sessão de perguntas e respostas com os fãs, Miley demonstrou entusiasmo ao descrever o processo criativo por trás do projeto. “Foi algo que exigiu tudo de mim. Cada fio de cabelo, cada cílio… Investi tempo, energia e intenção em cada parte. Não busquei perfeição — busquei propósito”, declarou. A artista ainda não economizou nas palavras ao caracterizar o disco: “Não é só o meu melhor álbum. É o mais gay de todos”.

As revelações sobre o conteúdo do álbum não pararam por aí. A artista confirmou que Something Beautiful terá uma edição deluxe e adiantou que o projeto será expandido com um filme em junho, logo após o lançamento oficial do disco. Além disso, ela liberou a tracklist completa, incluindo a duração de cada faixa, aumentando ainda mais a expectativa do público.

Críticos musicais que já tiveram acesso antecipado ao trabalho também deram suas impressões — e elas foram grandiosas. Um deles comparou a sonoridade do projeto ao encontro de duas eras marcantes do pop: The Fame Monster, de Lady Gaga, e Ray of Light, de Madonna. “É a coisa mais ambiciosa que ouvi nos últimos tempos”, afirmou. Já um fã presente no evento destacou a faixa “Reborn”, dizendo que “é o tipo de música que Britney Spears lançaria no auge”.

O lançamento de Something Beautiful promete marcar um novo capítulo na trajetória de Miley Cyrus — ousado, pessoal e visualmente expansivo. E se depender da reação de quem já teve um gostinho do que vem por aí, a nova era da artista tem tudo para ser um divisor de águas em sua carreira.

Miley Cyrus comenta sobre momentos sombrios de sua vida

Recentemente, a cantora Miley Cyrus mostrou que é capaz de encontrar algo belo nos momentos sombrios de sua vida.

Segundo a People, na última terça-feira (6), após uma prévia intimista de seu próximo álbum visual, Something Beautiful em Nova York, a cantora falou sobre o incêndio em sua casa em Malibu em 2018 e por que ela olha para trás, para a perda, com positividade.

Vale destacar que o assunto surgiu quando ela foi questionada por seu fã Matt Peterson, sobre um conselho que ela daria a si mesma mais jovem, considerando sua atual fase da vida. “Quando minha casa pegou fogo, foi a maior bênção que já tive na vida, na verdade”, disse.

“Perder tudo e poder reconstruir, e poder ter um propósito e escolher cada peça que vou colecionar, ou até mesmo as pessoas da minha vida”, continuou. “E acho que, para mim, quando minha casa pegou fogo, muitos dos meus relacionamentos também caíram no mesmo dia, e isso me levou a uma magia e a uma gratidão imensas.”

Vale lembrar que a casa compartilhada por Miley Cyrus e Liam Hemsworth pegou fogo em novembro de 2018, em meio a uma série de incêndios na Califórnia. Eles se casaram no mês seguinte e se separaram em agosto de 2019.

“Acho que o que eu teria dito ao meu eu mais jovem é para valorizar aqueles momentos mais sombrios porque, como eu disse, eles estão apenas te guiando para a luz”, disse ela na exibição.

“Este álbum tem que começar comigo amando-o”, disse, “e então o amor que tenho por ele, quer você saiba ou não, vai transparecer pelos alto-falantes enquanto você estiver ouvindo.”

“As pessoas dizem que crescemos juntas, e realmente crescemos”, afirmou. “E é definitivamente o que torna, eu acho, este filme tão mágico e tão potente: todos nós o criamos juntos, e é legal estar em uma sala cheia de pessoas que eu nunca conheci, sabe, ou estranhos, e, sabe, você não é tão estranho assim.”, finalizou.