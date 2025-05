Marina Ruy muda a cor dos cabelos pela 1ª vez e surge loira para Cannes

A atriz Marina Ruy Barbosa surpreendeu seus fãs ao aparecer com os cabelos loiros pela primeira vez. Conhecida há anos por seu marcante ruivo natural, Marina decidiu encerrar esse ciclo e explorar uma nova fase visual. A mudança foi realizada em Roma, e o resultado será revelado oficialmente durante sua participação no 78° Festival de Cannes, onde ela deve desfilar com o novo visual no tapete vermelho. A transformação é mais do que uma questão estética — representa também um processo de renovação pessoal.

Em entrevista à revista Marie Claire, Marina explicou o motivo da decisão: "O ruivo faz parte da minha história, da minha identidade — mas a beleza também está na possibilidade de se reinventar." Segundo ela, a ideia de mudar surgiu de uma vontade espontânea, conectada ao momento de amadurecimento que vive. "Mudança não é sempre sinônimo de ruptura — às vezes é um respiro novo", disse, reforçando que a transição foi motivada por um desejo interno de se ver sob uma nova perspectiva.

A atriz também falou sobre os cuidados que o novo tom exige. Para ela, o processo de manutenção é encarado como um momento de autocuidado e conexão pessoal. "Quando a gente decide mudar, precisa também abraçar os cuidados que vêm com essa mudança", afirmou Marina, que destaca a importância da hidratação, da proteção térmica e de uma rotina saudável. "Beleza começa de dentro pra fora, e isso vale muito pros fios também."

Apesar da mudança marcante, Marina adianta que ainda pretende experimentar outras transformações. "Tenho vontade de ousar mais no corte… algo que realmente mude o formato do rosto e a energia do look." Em meio a novos projetos como atriz e empresária, ela garante que hoje se guia por suas próprias escolhas: "Me cuido porque gosto, porque me faz bem… as expectativas dos outros têm um espaço muito pequeno na minha vida."