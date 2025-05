Kinoplex ParkShopping inaugura duas salas de cinema Platinum

As famosas salas com poltronas reclináveis do cinema Kinoplex, no ParkShopping, foram reformadas, e o Correio foi convidado para a inauguração nesta quinta (22/5). Os dois auditórios Platinum contam com telas de 24 m², poltronas automáticas e projeção laser que geram cores mais brilhantes. Para adicionar ainda mais conforto ao espaço, a experiência fornece um cardápio harmonizado pelo chef Fred Avellar, da escola de gastronomia Le Cordon Bleu.

Na inauguração, o novo live-action do clássico da Disney Lilo e Stitch foi exibido, longa protagonizado por Sydney Agudong e Maia Kealoha. Para o público que deseja mais ação nas telonas, Missão Impossível também está em exibição no lançamento dos espaços. O cardápio da bomboniere inclui pipocas com três tipos de azeite – manjericão, alho e pimenta– , opções exclusivas dos clientes da área VIP do cinema.

Patrícia Cotta, head de marketing do Kinoplex, destaca que a renovação das salas foi feita com um carinho muito grande para receber as pessoas. “As poltronas são mais confortáveis e até mais silenciosas para não atrapalhar quem está na sessão. A projeção permite uma multiplicidade de cores e detalhes muito maior. Você percebe cada detalhe do filme, é espetacular”, destaca Patrícia.

Algumas salas Platinum tem acesso usb para carregar o celular (foto: Carlos Fernandez / Divulgação / Kinoplex )