Fundadora do Natiruts, Izabella lança canção e dá início a turnê

Nesta sexta-feira (25/5), Izabella, fundadora do Natiruts, se apresenta em São Paulo para celebrar o lançamento da canção Paz Imensa e início da turnê de mesmo nome. Em seu quarto trabalho solo, a cantora continua com a inspiração no reggae, principalmente no teor das letras, mas inova com o pop e eletrônica.

O setlist do show relembra os primeiros três álbuns solo da cantora, além de hits do Natiruts. A artista estará acompanhada de Lucas Carvalho, na guitarra; Thiago Chaves, na bateria; Hangel DiCastro, no baixo, e Jorge Zulim, no teclado.

Izabella iniciou a carreira em 1996, como fundadora e integrante da formação original do Natiruts. Depois da saída da banda, lançou três álbuns com o InNatura e, em 2016, lançou a carreira solo. Em 2022, retomou a participação no Natiruts com turnê, enquanto lançava o projeto solo Bella ao Vivo. Paz Imensa é o primeiro lançamento da artista desde 2023.