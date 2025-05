Lívia Andrade revela verdadeira versão de briga com Dona Déa: "Fui considerada a vilã"

Lívia Andrade abriu o jogo sobre a polêmica envolvendo Dona Déa, com quem divide os holofotes no Domingão com Huck, da Globo. Nas últimas semanas, a humorista expôs que havia enfrentado um desentendimento com a apresentadora, e causou um baita susto pela revelação.

Em entrevista ao jornal Extra, a loira explicou o que houve entre ela e a mãe do saudoso Paulo Gustavo (1978-2021). "Eu tenho uma fama horrorosa de barraqueira, mas nunca ninguém me viu fazendo barraco em lugar nenhum. Não sou certinha, não sou 100% correta, porém sei me comportar", iniciou.

"Mas de onde vem essa fama de treteira? É que eu sou uma mulher que aprendeu na quebrada a não levar desaforo pra casa. Então, quando uma mulher sabe o que quer e não aceita o imposto, é chamada de difícil", desabafou Lívia Andrade, que revelou como reagiu sobre a repercussão pela exposição da treta com Dona Déa.

"Fui considerada a vilã"

"Eu fui considerada a vilã: "Lívia Andrade foi capaz de brigar com uma senhora!". Vocês nem sabem o que aconteceu! Foi a senhora que brigou comigo e vocês nem ficaram sabendo. Porque foi a senhora que veio pedir desculpa pra mim no palco. Eu só estava aguardando o momento dela", disse a apresentadora. Lívia ainda detalhou a reconciliação com a colega de trabalho, ao qual definiu como uma pessoa de personalidade forte.

"Quando a gente gosta, tem respeito e carinho por alguém, o melhor é aguardar. Eu e Déa sentíamos muita falta uma da outra, sempre fomos próximas. Nos distanciamos um pouco porque as duas bicudas deram aquela bicada", pontuou ela.