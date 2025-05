Luana Piovani se compadece e defende Bella Campos de crítica pesada por Vale Tudo

Luana Piovani, atriz, ficou revoltada com a nota zero que Bella Campos, a Maria de Fátima de Vale Tudo, recebeu da colunista Anna Luiza Santiago, da coluna Play, do jornal O Globo, nesta quarta-feira (21). Sem papas na língua, a loira defendeu a colega.

"Como se quem deu zero soubesse ‘fritar um ovo’, nojo dessa coluna. Nojo! Zero meu ovo esquerdo", começou a atriz em uma publicação no storie.

Leia também: Kinoplex ParkShopping inaugura duas salas de cinema Platinum

"Acho tão cruel e deselegante dar nota zero em público para o trabalho de alguém. Ainda mais de uma atriz que está começando e se esforçando. A pessoa não pensa na repercussão que isso pode ter na vida da guria", concluiu.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Na crítica, a colunista reforçou que a atuação de Bella Campos segue "inconsistente" na trama de Manuela Dias. "Nota zero para o desempenho de Bella Campos como Maria de Fátima em Vale Tudo, cheio de oscilações. O resultado fica inconsistente. O papel, central, exige mais. Outro ponto é que a personagem virou periguete no remake", detonou.