Trisal "em quadrado" conta como organiza a vida sexual e o dia a dia

Kel Macettare, 41 anos, Bruno Abate, 42, Diego Machado, 37, e Jennifer Faria, 21, são um trisal em quadrado que tem gerado repercussão nas redes sociais. Eles compartilham on-line a dinâmica da família poliamorosa com planilhas de organização tanto para as tarefas domésticas quanto para os encontros íntimos. Ao Correio, o grupo falou sobre como é a convivência, a criação de conteúdo adulto e a experiência de viver um relacionamento liberal.

Bruno e Kel formam o casal principal. Eles têm um relacionamento de 25 anos e há 19 anos decidiram viver uma fase mais liberal. Eles já tiveram outros relacionamentos poliamorosos, mas agora é a primeira vez que moram com um terceiro parceiro. Diego se tornou namorado de Kel há três anos e vive com eles há um ano e meio. Jennifer, por sua vez, chegou há menos tempo e permanece com eles nos fins de semana.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por afamiliamacettare (@afamiliamacettare)

O casal poliamoroso é criador de conteúdo adulto. Todos se conheceram nesse meio. Segundo Bruno, Diego e Kel, foi o que os uniu. Para eles, a criação de conteúdo fortalece o vínculo deles, pois existem fantasias, fetiches e desejos que um inclui o outro.

Leia também: Cão caramelo volta para a família após morte do tutor em hospital

"Tem fetiches meus dos quais ela participa e ela sente prazer em estar comigo, em ajudar, em participar. Acho que é mais sobre o nosso estilo de vida liberal do que sobre a criação de conteúdo em si. É sobre a liberdade que a gente tem", conta Diego.

Diego conta ao Correio que cada um tem um modelo de trabalho no nicho adulto. "Kel e o Bruno se apresentam ao público como um casal, o que não é o mesmo público que o meu. Eu já sou mais de procurar entregar meu conteúdo adulto para mulheres solteiras. Cada um tem um segmento diferente", descreve.

Leia também: Morre o fotógrafo Sebastião Salgado aos 81 anos

O conteúdo adulto não é produzido somente com o casal polimoroso. Algumas pessoas de fora também são convidadas para participar das gravações. "Estamos sempre gravando com pessoas diferentes. Cada um tem seu estilo também de trabalho", conta Bruno.

O casal explica que, por trabalharem com a exposição e o controle mútuo, assumem uma postura de grande responsabilidade em relação à saúde sexual. “A gente faz todos os exames com frequência, pelo menos a cada 15 dias, às vezes, até semanalmente, para garantir que está tudo certo. Isso é necessário, inclusive, para podermos gravar”, explicam. Além disso, ressaltam que, mesmo quando se relacionam com outras pessoas, o cuidado é sempre prioridade: “É sempre com proteção e com total consideração ao nosso relacionamento.”

Leia também: Anúncio de gravidez de casal com 54 cm de diferença de altura viraliza

Planilha do sexo

A planilha surgiu como um método para organizar a limpeza diária da casa, mas também para os encontros íntimos entre eles. Segundo Kel, após a chegada de Jennifer, há um ano, ocorreu um desequilíbrio de encontros entre ela e o marido. "Como Jennifer mora a uma hora de distância da residência, tiveram períodos em que ela ficava muito tempo na casa e gerou essa desproporção de encontros. Eu comecei a ficar com saudade do meu marido, queria dormir com ele, tinha saudade de ficar com ele. Então, eu decidi organizar para não perder a conexão que temos", conta.

E, então, ficou acordado a forma como eles apresentam nas redes sociais: de segunda a quinta, Kel e Bruno estão juntos, enquanto Diego dorme sozinho. Já de sexta a domingo, Bruno fica com Jennifer e Kel com Diego.

Leia também: Homem recebe mais de 200 picadas de cobras e ajuda a criar antídoto

Para eles, a melhor parte do poliamor é que não tem como o relacionamento "cair na rotina". "A gente tem um relacionamento entre a gente, mas todos têm liberdade para sair com outras pessoas, então, acaba que não a gente não cai numa rotina. Não tem como enjoar", falou Bruno.

Kel destaca que a dinâmica do relacionamento contribui para fortalecer os vínculos e manter viva a conexão entre o casal. Segundo ela, a rotina ajuda a criar saudade e renovar o interesse constantemente. "Eu fico com ele de segunda a quinta, então quando chega a sexta-feira, já estou morrendo de saudades de sair com o Diego, de fazer algo juntos. No domingo, a saudade do Bruno bate de novo. Isso cria uma necessidade constante do outro, o que impede que a relação esfrie", explica.

Leia também: Mãe de menina celíaca viraliza após discutir com escola por alimentação da filha

Todo mundo se relaciona?

Não, eles garantem.

Diego detalha o funcionamento do relacionamento: o casal principal é Kel e Bruno. O namorado e a namorada não ficam juntos, mas, rolar algo, é permitido. "Não quer dizer que não aconteça em alguns casos a gente ficar, já aconteceu algumas vezes, mas a prioridade é dos dois (Kel e Bruno)", destaca.

Além disso, eles comentam que todos podem se envolver com outras pessoas de fora do relacionamento, mas a regra é sempre proteger o poliamor. Kel comenta que a prioridade de se envolver com pessoas de fora da relação é sempre ficar com pessoas que conhecem o casal.

Internautas, ao tentar entender a dinâmica do relacionamento poliamoroso deles, se enchem de dúvidas. Uma das mais comuns é se Diego e Bruno ficam. A resposta é não. "Não rola, gente. Não acontece. É que, na verdade assim, tem um fã clube enorme sobre isso. Tem uma galera que está na torcida. Não, vai rolar. Não tem como", esclarece rindo.

A dinâmica é: são quatro pessoas e três casais. Ou seja, são poliamoristas. E eles destacam isso, pois as pessoas acreditam que eles são um quadrisal. "A gente não tem um relacionamento entre todos. Então, é diferente de um quadrisal, onde todo mundo se relaciona", explica Diego.