Débora Bloch comenta 'affair' de Odete Roitman com jovens: "Reflexo de uma nova postura"

Débora Bloch está roubando a cena na nova novela das nove da TV Globo com uma versão moderna — e provocadora — de Odete Roitman, a vilã de Vale Tudo. Em entrevista ao podcast "Conversa vai, conversa vem" da jornalista Maria Fortuna, a atriz falou sobre o impacto de interpretar uma mulher de 61 anos que vive relacionamentos com homens mais jovens, sem culpa, sem rótulos e sem a necessidade de agradar ninguém.

“A gente sempre aceitou atores mais velhos se relacionando com atrizes com metade da idade deles, e ninguém nunca achou nada demais. Agora a Odete, de 61 anos, saindo com homens mais jovens, se divertindo, sem compromisso afetivo… Isso é algo da nossa época”, destacou a atriz.

Leia também: Primeira Diocese elevada a Arquidiocese pelo papa Leão XIV é brasileira

Debora comemora o fato de a novela trazer esse tipo de personagem para o horário nobre. “Acho que mudou pouco, por enquanto. Mas ter uma mulher com esse pensamento às 21h na TV tem um poder simbólico enorme. É o reflexo de uma nova postura.”

Ela também ressalta a importância de mostrar, em rede nacional, que o desejo feminino não tem prazo de validade. “Em 1989, quando a Beatriz [Segall] fez a novela, a mulher de 60 era uma senhora invisível, já fora do jogo. Hoje não. Mulheres de 60, 70, 80, 90 anos não estão mais de escanteio.”





Apesar de se divertir com a personagem, Debora reconhece que interpretar Odete não é simples. “Ela é uma vilã sem empatia, que representa uma elite colonial, escravagista, preconceituosa e racista. É um pensamento que, infelizmente, ainda existe e precisa ser confrontado”, comentou.

Leia também: Artista brasileira é selecionada para exposição internacional na Holanda

Mas é exatamente aí que mora a potência do papel. Segundo ela, o texto de Manuela Dias deu uma nova roupagem à personagem, com humor e ironia, o que ajuda a despertar o senso crítico do público. “Quando fui convidada, só comemorei. O texto é muito bom, a personagem é muito boa. O maior desafio de um ator é quando precisa fazer uma limonada de um limão, e esse não é o caso”, contou.