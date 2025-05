Galeria Pilastra abre projeto de oficinas sobre imagem e som

O projeto Sinestesia entre Imagem e Som chega à segunda edição na galeria de arte A Pilastra no Guará II, a partir das 14h do dia 25/5 e outra a partir das 10h do dia 31/5. As inscrições para as oficinas prático-teóricas estão abertas e as oficinas oferecem 20 vagas cada. A prioridade é para pessoas LGBTQIA +, pretas, periféricas e em situação de vulnerabilidade. As inscrições são gratuitas e, ao final de cada oficina, os participantes receberão um certificado de participação.

O projeto oferece duas oficinas: Arte sonora como sondagem, com o artista visual Luiz Olivieri (dia 24), e Produção cultural por trás da sinestesia, com a diretora de arte e curadora Gisele Lima (dia 31). O artista sonoro-visual Luiz Olivieri também realiza uma oficina em que apresenta a arte sonora como linguagem artística e sensorial. As atividades vão explorar o som como material político e poético. Não há pré-requisitos para a participação e as oficinas são abertas a artistas, estudantes, curiosos e pessoas interessadas em arte contemporânea.

Na atividade formativa, os inscritos irão participar dos bastidores do projeto Sinestesia Entre Imagem e Som para entender como nasce e se realiza uma produção cultural. O projeto será conduzido por Gisele Lima, produtora cultural com mais de 10 anos de atuação no DF, idealizadora e diretora do projeto.





Serviço



Sinestesia Entre Imagem e Som

Acontece no dia 31 de maio entre 10h e 13h no Espaço Cultural A Pilastra (QE 40, rua 09, lote 08 Guará II) Inscrições gratuitas com inscrições por meio de um Formulário online

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel