O que é um "nepo baby"? Entenda o termo e conheça 13 famosos brasileiros

Filha da apresentadora e ícone da televisão Xuxa Meneghel e do ator Luciano Szafir, Sasha seguiu a carreira de modelo e designer de moda. Embora tenha crescido sob os holofotes, Sasha tem conquistado espaço no mundo da moda internacional.

10. Fiuk

Filho do cantor Fábio Jr., Fiuk seguiu os passos do pai na música, mas também construiu uma carreira na televisão. Ele se destacou em novelas como Malhação ID e A Força do Querer e participou do BBB 21, onde mostrou sua personalidade ao público. Além disso, Fiuk mantém uma carreira musical com canções no estilo pop e romântico.