Ex-BBB Davi Brito mostra antes e depois após lipo HD; veja imagens

Davi Brito, de 22 anos, voltou às redes sociais para dividir com seus seguidores detalhes sobre sua transformação física. Um mês após realizar uma lipo HD, o campeão do BBB 24 mostrou a evolução do abdômen, documentando o processo com fotos tiradas em diferentes momentos do pós-operatório — aos 6, 10, 14 e 26 dias. Com o auxílio de massagens modeladoras, a definição abdominal foi ganhando forma e chamando a atenção de fãs. "Ô pra isso, que evolução", comemorou Davi, empolgado com os resultados.

Leia também: Diretora de 'Revelando Sebastião Salgado' enaltece humanismo do artista

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Além da lipoaspiração, o ex-motorista de aplicativo também se aventurou por outros procedimentos estéticos. Ele revelou ter aplicado botox no rosto e, mesmo admitindo que estava receoso, se surpreendeu com o efeito. "Estava com medo, mas gostei do resultado", contou, incentivando outros jovens a cuidarem da aparência de forma consciente e segura.

Durante o processo de recuperação, Davi foi transparente sobre as fases do pós-operatório. Ele explicou que o inchaço é algo comum e que o resultado final demora um pouco para aparecer. "Tem uma galera perguntando porque a minha lipo ainda está inchada… Galera, é super normal. Ainda estou usando cinta, no processo de recuperação, mas vocês verão o resultado", garantiu ele, tranquilizando quem acompanha sua jornada.

O bom humor também marcou suas publicações. Ao visitar o médico para acompanhar o progresso da cirurgia, Davi não perdeu a chance de brincar. "Já estou me sentindo o Léo Santana. Você pensou que fosse o único GG da Bahia. Esqueça! A partir de hoje vou ficar igual a você, concorrência está chegando", disse, em tom descontraído. A nova fase marca não só uma mudança física, mas também a confiança renovada do ex-BBB.