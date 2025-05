Novo lançamento de Klisman, com 13 faixas, chega às plataformas de música

O rapper Klisman lançou o álbum CHTC? (Centro Cultural ta Como?), que tem 13 faixas e conta com participações de artistas como Filipe Ret, Joven Dex, Alee e Leviano. O disco pode ser encontrado nos aplicativos de streaming musical, como spotify e apple music.

Ao Correio, Klisman diz que o nome do álbum veio de uma tentativa de unificar 11 bairros no Por do Sol. O cantor e um amigo estavam no Centro Histórico e seu amigo fez um post que dizia “CH (centro histórico) tá lindão”. A expressão se espalhou pela região que resultou no nome do álbum Centro Cultural tá Como? Lindão.

O cantor também falou sobre os feats usados no álbum: “O Scarpp sempre foi um irmão, sempre acreditei no trabalho dele e ele tinha que tá no álbum”. Klisman contou ainda que Jovem Dex foi uma inspiração. “O Jovem Dex sempre foi um ídolo pra mim na no trap, sempre o vi como uma inspiração. Então, ter um verso dele é como se fosse uma recompensa”.

Klisman admite ainda que um admirador de Filipe Ret. “Eu lembro que minha vida tava muito amarga, trampando com coisas que eu não queria trampar, vivendo de forma que eu não queria viver e eu ouvi no álbum Revel o verso do Coração Vagabundo que ele fala que o medo de cair não pode ser a maior que a paixão de voar. Esse foi o primeiro empurrão para eu ir para a direção certa. Ainda tou digerindo o feat com ele.”

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel