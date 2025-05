Projeto Remédio Musical está de volta com apresentações em hospitais

Depois de uma série de apresentações em escolas públicas do Distrito Federal, o projeto Remédio Musical retoma os shows em hospitais públicos do DF. As apresentações começam na sexta-feira (30/5), no Hospital da Criança, e no sábado (31/5), no Hospital de Apoio, para encerrar no Hospital Universitário de Brasília (HUB), no dia 6 de junho. Todas as apresentações serão no auditório das instituições, entre 10h e 12h, com entrada gratuita.

O repertório é composto por músicas autorais e de outros artistas entre elas Trem Bala, Hoje você pode, Caminhada, O que é o que é, Obrigado Mãe, Besame mucho, Tocando em Frente, O mundo é um moinho, Estações e Noite Traiçoeira.

O cantor baiano Alan Cruz começou a cantar, por conta própria, juntamente com voluntários do Remédio Musical, em hospitais públicos e particulares, creches e abrigos de idosos do DF em 2008. Depois de se formar, Alan tocou e cantou em grandes palcos da cidade e criou o projeto que ganhou destaque na mídia em 26 estados e no DF. No ano passado, fez seis apresentações em escolas públicas do Plano Piloto, Taguatinga e Ceilândia. Em 2023, os 15 anos de trajetória de Alan Cruz resultaram no livro Cavaleiro Cantante – História do projeto Remédio Musical, escrito pela jornalista e escritora Conceição Freitas.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel