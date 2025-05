Atriz da Power Ranger Amarela sobre salários na produção: "Difícil pagar as contas"

Mesmo diante do sucesso global da franquia Power Rangers, a realidade financeira por trás das câmeras era bem diferente do que o público poderia imaginar. A atriz Ciara Hanna, 34 anos, conhecida por interpretar a Ranger Amarela nas temporadas Power Rangers Megaforce (2013) e Super Megaforce (2014), revelou que os salários pagos aos atores eram extremamente baixos.

Em entrevista ao jornal Daily Star, Hanna afirmou que enfrentava dificuldades financeiras mesmo enquanto estrelava uma das séries de maior audiência entre o público infantojuvenil. "Era difícil até pagar as contas", contou a atriz, expondo a precariedade dos contratos e a disparidade entre o sucesso comercial da marca e o tratamento dado aos intérpretes.

A atriz, natural da Califórnia, não revelou valores exatos, mas explicou que a ausência de proteção sindical nas produções contribuía para os baixos salários. As temporadas da série não contavam com o respaldo de sindicatos da indústria do entretenimento, o que limitava os direitos trabalhistas dos atores.

Leia também: Benedito Ruy Barbosa é internado com quadro agudo de insuficiência renal

Hanna também chamou atenção para a imagem equivocada que o público muitas vezes tem sobre a vida de quem está na TV. “O sucesso na telinha faz parecer que levamos uma vida de tranquilidade, mas não é bem assim”, afirmou. Como exemplo, ela mencionou o caso do colega Jason David Frank, conhecido por interpretar o Ranger Verde, que morreu por suicídio em 2022 — uma tragédia que, segundo ela, evidencia o peso emocional que pode acompanhar a fama.

Ciara participou recentemente de uma série documental sobre os bastidores da franquia, na qual mais detalhes sobre a experiência dos atores devem ser revelados.