Andressa Urach fala sobre "mão de Deus" no sucesso de plataforma adulta

Andressa Urach voltou a chamar atenção nas redes sociais ao afirmar que seus rendimentos atuais na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans seriam uma resposta divina. "Estava esperando um milagre, e ele veio. Quando comecei a faturar em dólar com o OnlyFans, entendi que era a mão de Deus agindo", declarou a influenciadora. Para ela, o sucesso financeiro é guiado por uma força superior, ainda que isso contraste com as expectativas religiosas tradicionais.

Ex-integrante da Igreja Universal do Reino de Deus por seis anos, Urach reconhece que sua nova fase pode causar desconforto entre os fiéis. Ela antecipa as críticas: "Muitos vão dizer que estou pecando, que meu destino é o inferno. Mas eu acredito em algo maior, numa força superior que me guia". A trajetória espiritual da influenciadora tem sido marcada por mudanças bruscas, entre a religiosidade institucional e a vida como figura pública do entretenimento adulto.

Em entrevista, Urach relembrou o tempo em que era ativa na igreja e revelou que doou bens de alto valor, como joias e carros de luxo, totalizando cerca de R$ 2 milhões. Segundo ela, a experiência com a instituição deixou cicatrizes profundas: "Fui mais usada na igreja do que na prostituição. Na prostituição eu ganhava, na igreja eu só perdia". A ruptura com a igreja veio acompanhada de denúncias de abuso emocional e manipulação financeira.

Agora, com planos de criar uma igreja inclusiva, Andressa pretende acolher grupos marginalizados por instituições religiosas convencionais. "Quero que seja um lugar onde se possa buscar a Deus sem medo de julgamento", afirmou. Ela acredita viver uma fé mais livre e pessoal, reforçando: "Deus não cabe numa caixinha".

