Andressa Urach afirma que foi usada como marionete na igreja

Andressa Urach relembrou a época em que se converteu ao evangelismo, e como se sentiu durante o período em que permaneceu na Igreja Universal do Reino de Deus, onde passou a frequentar após enfrentar um grave problema de saúde, no final de 2014.

Em entrevista ao Camarote do Chico Barney, do Canal UOL, a atriz e criadora de conteúdo adulto afirmou ter se sentido manipulada no ambiente religioso, e que foi usada como marionete para fins políticos.

"No final desse processo com a igreja, depois de ler a Bíblia três vezes, depois de ver que eu era uma marionete, que eles me queriam na política. E eu ouvi de uma religiosa: ‘você é mais útil fora do que dentro [da igreja]’. E eu só queria ser missionária", disparou Andressa Urach, que lamentou como passou a ser vista na igreja.

"Só queria falar de Jesus"

"A única coisa que eu queria era falar de Jesus, orar para as pessoas. Eu me senti mais usada dentro da igreja do que na prostituição. Porque na prostituição eu era paga pelo meu serviço. Existia um combinado, duas horas, pagou meu valor, ganho meu dinheiro, sai feliz, aliviado, cada um fez o seu, ninguém abusa de ninguém", declarou ela. "Mas ali dentro [da igreja] eu me senti usada, abusada, oprimida, porque eu nunca seria suficientemente boa para Deus", lamentou Urach.

