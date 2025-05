Morre ator que interpretou Chucky em "Brinquedo Assassino" aos 61 anos

O ator Ed Gale, intérprete do personagem Chucky em Brinquedo Assassino (1988), morreu aos 61 anos em hospital psiquiátrico em Los Angeles. A notícia foi confirmada pela sobrinha, Kayse Gale, no Facebook. “O papel favorito de Ed era o de 'tio divertido', a sua linguagem de amor era partilhar o seu amor pela indústria do entretenimento e pela magia de Hollywood com as suas sobrinhas”, escreveu a jovem.

O ator Ed Gale, intérprete do personagem Chucky em Brinquedo Assassino (1988) (foto: Reprodução)

No post, ela afirma que a morte do ator foi “repentina”. A causa da morte ainda não foi revelada. Segundo o portal, TMZ, o artista morreu na terça-feira (27/5).





Gale ficou conhecido por papéis nos filmes Howard, o Super-Herói (1986) e S.O.S. - Tem um Louco Solto no Espaço (1987). No terror, ele foi responsável por dar vida ao boneco assassino no primeiro filme da franquia.

Desde 2023, Ed Gale era investigado por enviar mensagens de teor sexual para pelo menos 10 menores de idade. O crime foi descoberto pela organização Creep catchers unit, que trocou mensagens com o ator se passando por um adolescente de 14 anos. Ele confessou o crime, mas não chegou a ser preso.

