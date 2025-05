Dia do Hambúrguer: um guia para aproveitar promoções em Brasília

O Dia Mundial do Hambúrguer, celebrado em 28 de maio, mobiliza restaurantes e hamburguerias com promoções e lançamentos especiais - (crédito: Reprodução/Freepik)

A combinação de pão, carne e queijo é famosa por todo o mundo, sendo o hambúrguer um dos lanches mais consumidos globalmente, ganhando releituras e até uma data especial. No Dia do Hambúrguer, comemorado em 28 de maio, diversos restaurantes promovem ações especiais para celebrar a data. Confira:

Meatz Burguer

A Meatz Burger oferece, na compra de um Burger ClassiC (R$ 15), outro de cortesia; o sanduíche criado por Cirano Ribeiro leva pão brioche, 170g de carne bovina, queijo prato e molho especial. Além disso, até 8 de junho, pedidos acima de R$ 80 permitem estourar balões premiados com brindes exclusivos.

Clientes que postarem stories marcando @meatzburger no Instagram nesta quarta ganham um brownie ou batata pocket. A ação vale nas seis unidades da rede no DF e também por delivery, via site próprio e iFood.

Frango no Pote

O Frango no Pote lança uma linha exclusiva de hambúrgueres com versões de frango e carne bovina, assinadas pelo chef Carlos Jr, com combos e opções individuais, incluindo uma oferta especial com hambúrguer por R$ 5 (válida apenas nas lojas físicas).

A Semana do Hambúrguer vai até 31 de maio, com promoções diferentes a cada dia:

Quarta (28/5) – Bravinho (R$5)

Quinta (29/5) – FNP Bravinho (R$13)

Sexta (30/5) – FNP Jr de Carne (R$13)

Sábado (31/5) – FNP Jr de Frango (R$13).

A ação ocorre nas 24 unidades da rede no DF e também por delivery via iFood, exceto a promoção de R$ 5.

Páprica Burger

O Páprica comemora o Dia do Hambúrguer oferecendo, sem acréscimo de valor, a troca da carne de qualquer burger tradicional pela versão Dry Aged, maturada por 30 dias para intensificar sabor e maciez. A promoção é válida apenas nas lojas físicas e exclusivamente na data.

Foster’s Burger

A Foster’s Burger oferece os hambúrgueres Clássico e Furioso (tamanho P – 100g) por R$ 14,90 nas unidades da Asa Sul (201 Sul), Águas Claras e Sudoeste (SIG Quadra 8). A promoção é válida durante todo o horário de funcionamento e se aplica exclusivamente ao tamanho pequeno das duas versões, conhecidas pelo sabor autêntico no estilo smash.

O Clássico traz pão smash, blend de carne quentinho e queijo cheddar derretido, enquanto o Furioso acrescenta um toque de molho levemente picante. A marca convida os clientes a vivenciarem a suculência e qualidade que tornaram seus burgers referência na capital.

Raf Hamburgueria

Localizado em Samambaia e no Gama, o Raf Hamburgueria oferece uma promoção de R$ 20 ao lanche adquirido no Dia do Hambúrguer.

Casa The Famous

Na semana do Dia Mundial do Hambúrguer, a Casa The Famous preparou combos especiais e exclusivos para amantes do lanche. Apenas nesta quarta, o burguer Alok sai por R$ 15, e os 100 primeiros pedidos ganham uma pepsi black de brinde. A promoção é válida apenas nas lojas físicas de Águas Claras e da Asa Norte.

Geléia Burger

Pensando em quem vai aproveitar em dupla, a rede brasiliense lança um combo com dois hambúrgueres, uma porção de batatas (rústica ou frisé) e duas bebidas por R$ 65 — antes, o valor era de R$ 94. A oferta estará disponível somente na quarta, entre 17h e 23h, para pedidos no balcão ou consumo nas lojas físicas, em todas as unidades da marca.

T.T. Burger

O estabelecimento preparou uma ação de destaque: os 100 primeiros clientes de cada unidade, incluindo a da 202 Sul, recebem um voucher que garante um hambúrguer gratuito por mês durante um ano. Para completar, as batatinhas serão vendidas por apenas R$ 1. A promoção é válida exclusivamente na data comemorativa.

Ricco Burger

A Ricco Burger, com sete unidades no DF, oferece uma experiência premium: na compra de qualquer hambúrguer, o cliente pode substituir gratuitamente o blend tradicional pelo de Wagyu, uma das carnes mais nobres do mundo. A troca sem custo adicional é válida apenas na quarta, em todas as lojas da rede.