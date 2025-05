Theo Bial está de volta com álbum em homenagem a Chico Buarque

Theo Bial lançará o terceiro álbum da carreira, Theo canta Chico, em 6 de junho. O projeto traz releituras das obras de Chico Buarque e marca o retorno do artista dois anos após o lançamento de Neo-Bossa, em 2023.

Raoni e Guido Ventapane, netos de Martinho da Vila, participam do álbum. O cantor Vidal Assis também faz participação especial em uma das faixas do disco, Samba do Grande Amor, enquanto o violonista Vinícius Guimarães está presente em A Rita, Leve, Cecília e Quem te viu, quem te vê.

A ideia original para o projeto surgiu em 2019, quando Theo passou a incorporar canções de Chico Buarque e Tom Jobim em apresentações. No ano passado, o artista produziu show voltado exclusivamente para o material de Chico Buarque, com direção de Analimar Ventapane, Martinho Filho e Mart’nalia.