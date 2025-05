Maestro amazonense Adelson Santos se apresenta no Clube do Choro

Com recado direto, Adelson Santos exibe, pela primeira vez no Distrito Federal, o show Não mate a mata. As preocupações ambientais, presentes na obra do maestro amazonense desde a década de 1980, se intensificaram diante de contexto em que o Brasil permanece “mal de ecologia”. A apresentação ocorre nesta quinta-feira (29/5), às 20h30, no Clube do Choro.

Além do compositor, as sopranos amazonenses Rebeca Leitão e Lilian Oliveira e outros convidados se juntam no palco e interpretam canções como Origens, De tantas coisas, Impermanência, Saber selvagem, Missiva para mamãe, Solte as velas e Não mate a mata. “Essas músicas podem desenvolver uma consciência para melhorar o meio ambiente”, acredita o maestro.

Não mate a mata conta com apoio do Instituto Amazônia no Cerrado e produção do Guia Musical de Brasília. Em mais de 50 anos de carreira, Adelmo Santos se mantém disposto a compor e amplificar mensagem contra a devastação ambiental. “É só o que sei fazer da vida”, declara.

Serviço

Não mate a mata

Show do maestro Adelson Santos. Nesta quinta-feira (29/5), às 20h30, no Clube do Choro. Ingressos: a partir de R$ 45 (meia) mais taxa de R$ 6,75, disponíveis no site Bilheteria Digital.

