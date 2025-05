Alok realiza show especial em SP em parceria com a SOS Mata Atlântica

17/04/2024 Credito: Minervino Junior /CB/DA.Press. Cidades. Especial Aniversário de Brasilia 64 anos. Preparação da festa do aniversario de brasilia -Palco do show e entrevista com Alok. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O DJ Alok e a Organização Não Governamental (ONG) SOS Mata Atlântica firmaram parceria para um show especial que contribui com o projeto Floresta Áurea. A iniciativa celebra o Dia da Mata Atlântica, comemorado nesta terça-feira (27/5), ao restaurar áreas degradadas com quase 20 mil mudas de espécies nativas. A apresentação está prevista para o dia 28 de junho, em São Paulo.

A Floresta Áurea é um programa da SOS Mata Atlântica que promove a restauração de áreas com espécies nativas da Mata Atlântica. Com essa parceria, o projeto une arte, tecnologia e compromisso com a natureza, e tem apoio do Instituto Alok, fundado em 2020 pelo produtor musical com o intuito de investir em projetos socioambientais no Brasil, na África e na Índia.

O show faz parte da Aurea Tour - Keep Art Human, uma colaboração de Alok e Urban Theory, e será realizado na Arena Pacaembu, com participação especial de Matuê e do irmão Bhaskar. A apresentação irá contribuir na revitalização de duas áreas, que somam quase 12 hectares, equivalente a 120 mil metros quadrados ou 12 campos de futebol como o da arena da performance.

