Virginia posta vídeo de Zé Felipe chorando em show após o término

A influenciadora Virginia compartilhou um vídeo, nas redes sociais, em que mostra o ex-marido Zé Felipe chorando no primeiro show do cantor após o anúncio do fim do casamento. Na noite desta quarta-feira (28/5), o filho de Leonardo se apresentou em Portugal. No registro, ele abaixa a cabeça, emocionado.

Confira o momento:

O ex-casal anunciou o término na última terça-feira (27/5) em um post nas redes sociais, depois de cerca de 5 anos de relacionamento. Juntos, Zé Felipe e Virginia têm três filhos: Maria Alice, Maria Flor e Zé Leonardo.

"Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda. Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos", diz a postagem conjunta do ex-casal nas redes sociais.