Raízes Musicais resgata talentos do DF com shows no Teatro dos Bancários

Projeto Raízes Musicais segue com shows até o final do ano - (crédito: Divulgação)

O projeto Raízes Musicais inicia a programação no dia 6 de junho com jam sessions, bate-papos, exposições e coquetel assinado pelo restaurante solidário Via Satélite, no Teatro dos Bancários. Com o objetivo de valorizar artistas de Brasília, a noite de abertura terá apresentações de GOG, Célia Porto, Rênio Quintas, Pé de Cerrado, Marcelo Café e Flor Furacão.

Leia também: Ney Matogrosso volta a Brasília em junho com a turnê Bloco na Rua

Rênio Quintas, maestro e idealizador do projeto, explica que o Raízes Musicais parte da necessidade de dar destaque a artistas brasilienses. “Nós estamos fazendo um manifesto: ‘Olha essa cultura maravilhosa, essa música maravilhosa existe e a cidade não está vendo como deveria ver, no nosso entendimento.’”

Leia também: Confira opções de hambúrgueres vegetarianos e veganos em Brasília

A partir de julho, o projeto passa a promover shows mensais no Teatro dos Bancários. As apresentações seguem até dezembro. A primeira é de Alberto Salgado, em 4 de julho, às 20h. Outros nomes confirmados são Célia Porto e Rênio Quintas, Marcelo Café, grupo Pé de Cerrado, GOG e Flor Furacão.

Leia também: Theo Bial está de volta com álbum em homenagem a Chico Buarque

Serviço

Raízes Musicais

A partir de 6 de junho, às 18h30, no Teatro dos Bancários (314/315 Sul). Ingressos disponíveis no site Sympla, a partir de R$20.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel