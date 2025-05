Cine Brasília exibe Saneamento básico e Ilha das flores

Nesta semana, o público brasiliense poderá revisitar duas obras da filmografia do cineasta Jorge Furtado. As cópias digitalizadas em 4K de Saneamento básico, o filme e do curta-metragem Ilha das flores entram na programação do Cine Brasília a partir desta quinta-feira (29/5). As sessões terão preços especiais de R$ 15 (inteira) e R$ 7,50 (meia-entrada).

Saneamento básico, o filme é estrelado por Fernanda Torres, Wagner Moura, Camila Pitanga, Lázaro Ramos, Bruno Garcia e Tonico Pereira. A trama acompanha os moradores de uma pequena vila na Serra Gaúcha que lutam pela construção de uma estação de tratamento de esgoto. Ao descobrirem que a prefeitura só disponibiliza verba para realizar um filme de ficção, eles decidem fazer um terror para conseguir, indiretamente, o que realmente precisam: saneamento básico.

As exibições do longa serão precedidas pelo curta-metragem Ilha das flores, que realiza uma crítica social ao abordar, a partir de um tomate, o drama dos moradores de uma ilha que procuram alimento no lixo. Os horários das sessões e a programação completa estão disponíveis no site e nas redes sociais do Cine Brasília.