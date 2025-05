Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (29/5)

HARMONIA

Data estelar: Sol e Mercúrio em conjunção.

O conhecimento se fragmenta na mesma medida em que, por consenso, o ponto de vista individual assume o lugar da percepção do absoluto e, como resultado, tudo é temporário, se ignora qualquer percepção de um fio de meada que alinhave todos os pontos de vista, se ignora o lugar comum em que todas as individualidades comungam.

Assim, perdendo a visão do conjunto maior em que tudo e todos acontecemos e experimentamos ser, somos todos muito menores do que poderíamos ser, porque a essência de nossa evolução não se dá pelo heroísmo individual, mas na mesma proporção em que saibamos conviver em harmonia.

A harmonia é isso, uma combinação de ingredientes que, tomados individualmente, parecem destinados à discórdia, mas que, a despeito disso, encontram na interdependência uma nota musical de rara beleza.

































ÁRIES (nascidos entre 21 de março e 20 de abril)

O tempo é curto e os desejos são múltiplos e variados, por isso é importante saber selecionar direito quais satisfazer e quais outros desdenhar como armadilhas que fariam sua alma perder o precioso tempo de viver.

TOURO (nascidos entre 21 de abril e 20 de maio)

Chega uma hora em que, mesmo havendo dilemas e dúvidas a respeito do que seria melhor fazer, é preciso tomar alguma atitude prática e observar os resultados, para ir fazendo retificações à medida que as coisas andam.

GÊMEOS (nascidos entre 21 de maio e 20 de junho)

As alternativas são muitas e variadas, por isso não é fácil reconhecer qual seria a iniciativa mais adequada para colocar em marcha nesta parte do caminho. Deixe fluir, sua alma saberá, intuitivamente, o que fazer.

CÂNCER (nascidos entre 21 de junho e 21 de julho)

Todas essas conversas silenciosas que você anda tendo com sua própria alma são muito valiosas, porque mesmo que, por enquanto, continuem inconfessáveis, elas vão criando um cenário muito novo no qual você progredir.

LEÃO (nascidos entre 22 de julho e 22 de agosto)

Rodear-se de pessoas confiáveis, que sirvam aos seus propósitos e com as quais sua alma possa se sentir à vontade, esse é o objetivo mais elevado e digno pelo qual você deve lutar nesta parte do caminho. Futuro maior.

VIRGEM (nascidos entre 23 de agosto e 22 de setembro)

Por pior que seja o resultado, ainda assim será bom. Este não é um momento em que sua alma deva se preocupar com os resultados, porque esses estão assegurados. Importa mesmo é que você faça o que estiver ao seu alcance.

LIBRA (nascidos entre 23 de setembro e 22 de outubro)

Seria perfeito se você tivesse liberdade absoluta nesta parte do caminho, podendo escolher com serenidade o que fazer e em que aventura nova se engajar. Porém, esse cenário perfeito não está disponível. Escolhas.

ESCORPIÃO (nascidos entre 23 de outubro e 21 de novembro)

De tanto fuçar e escarafunchar, você acabou sabendo de coisas, e agora sua alma terá de digerir as informações e ver o que vai fazer com essas, se vai tomar alguma atitude concreta ou se vai deixar tudo passar.

SAGITÁRIO (nascidos entre 22 de novembro e 21 de dezembro)

Quando nós, humanos, nos tornemos capazes de celebrar o sucesso alheio e nos solidarizar com o sofrimento das outras pessoas, só então teremos compreendido a verdadeira natureza da consciência e de nosso reino.

CAPRICÓRNIO (nascidos entre 22 de dezembro e 20 de janeiro)

Se o entusiasmo, por si só, fosse suficiente para realizar tudo, então todos seríamos ricos e maravilhosos, sem nenhum esforço. Porém, não é assim que as coisas funcionam entre o céu e a terra. Ação prática.

AQUÁRIO (nascidos entre 21 de janeiro e 19 de fevereiro)

Ainda que você não tenha toda a liberdade que gostaria de desfrutar neste momento, é certo que há uma margem disponível de manobra para você fazer algumas escolhas e, depois, se ater aos resultados dessas.

PEIXES (nascidos entre 20 de fevereiro e 20 de março)

No meio de todas as confusões que o mundo anda provocando, sua alma está adquirindo mais clareza a respeito de tudo e de todos. Isso é algo valioso, mesmo que, de imediato, não sirva para nada prático. O tempo dirá.