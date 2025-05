Artista trans, Isis Broken vai de novela da Globo ao primeiro longa no cinema

A atriz Isis Broken está gravando um novo filme, chamado Borda do mundo. É um filme independente que retrata a vida de uma pescadora e sua jovem neta, que enfrentam a iminente destruição de sua casa. No longa, Isis interpreta Nayara, uma pescadora experiente que atua em uma cooperativa formada por mulheres.

"Estou muito ansiosa com esse retorno às telonas. Tenho certeza de que o público vai se emocionar e refletir bastante com a história. Nayara é uma personagem doce, carismática e muito forte. Ela apoia as outras mulheres, mas também é uma agente de mudança na cidade e na vida das pescadoras. Vai ser uma experiência muito bacana", celebra a artista. O longa ainda não tem data de estreia definida, mas as gravações começaram.

Este é seu primeiro trabalho em um longa-metragem desde que iniciou sua carreira na atuação. Sua estreia como atriz foi ao interpretar a personagem Mateusa na série Histórias impossíveis, do Globoplay. Após se especializar em mais cursos de atuação, Isis fez o teste para seu novo papel como Corina Castello — uma mini vilã carismática — na novela No Rancho Fundo, em um momento singular da televisão brasileira para artistas trans.

Agora, em Borda do mundo, a artista promete reforçar seu protagonismo e a importância da presença de artistas trans em todos os formatos.