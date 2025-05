Peça teatral ‘Eternos’ tem sessão gratuita no Gama neste sábado (31)

Neste sábado, às 20h, a Cidade dos Bonecos, no Gama, recebe a apresentação gratuita de Eternos. A peça conta a história de quatro amigos que se reencontram seis anos depois de terminar o ensino médio para passar a virada do século, de 1999 para 2000. A partir disso, surgem questões mal resolvidas do passado, segredos não revelados e tensões. Ingressos podem ser retirados neste link.

A atriz Mila Ellen viveu situações semelhantes às de Mariana, personagem que interpreta. “Eu também fui uma adolescente lésbica reprimida. Os meus amigos entendiam quem eu era e com eles eu me sentia segura em ser quem eu sou. Quando entrei na vida adulta, entendi a necessidade de ter esse espaço de compreensão e de acolhimento”, compartilha.

Mariana tem temperamento forte, traz aspectos do passado à tona, mas mantém a serenidade. “Ela é a barraqueira, que traz os problemas, mas todas as vezes eles entendem que, apesar disso, ela é muito sensata, gosta do que é bem dito e da verdade”, complementa Mila.

Na temporada de 2025, a peça vai a Taguatinga, em 5 de junho, e Samambaia, no dia 21 de junho. No elenco estão Mila Ellen, Preto Jão, Tauã Franco e Thaís Veloso. A dramaturgia é de Elmo Férrer, com direção de Márcia Duarte e trilha sonora executada ao vivo por Mar Nóbrega. A sessão conta com acessibilidade por meio de Libras e audiodescrição.

Serviço

Eternos (Cia Barril)

Sábado (30/05), às 20h, na Cidade dos Bonecos, no Gama. Ingressos gratuitos, disponíveis na plataforma Sympla.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel