Para Luís Lobianco, de "Vale tudo", humor foi o ponto de partida, mas não é o limite

Aos 43 anos, Luís Lobianco caminha entre o riso e o drama com a leveza de quem sabe que um personagem é mais do que uma caricatura — é um espelho. Em Vale tudo, novela icônica que retorna às telas com nova roupagem assinada por Manuela Dias e direção artística de Paulo Silvestrini, ele vive Freitas, o assistente submisso (e ambicioso) de Marco Aurélio, interpretado por Alexandre Nero. O papel, que em 1988 foi de João Camargo, agora ganha contornos contemporâneos — e mais conscientes — sob os olhos atentos de Lobianco.

Freitas não é vilão nem herói. É uma dessas figuras que orbitam os centros de poder, engolindo humilhações para colher migalhas de prestígio. Um personagem que representa com desconfortante familiaridade o profissional que sofre assédio do chefe e o reproduz com os que estão abaixo. "Acho que caras como o Freitas estão por toda parte", acredita o ator carioca. "É um tipo que muita gente reconhece, já trabalhou com um parecido. Embora ele se envolva com os trambiques do chefe, achamos importante que houvesse algum humor nas cenas, mas sem cair na piada apelativa."

Entre o riso e a crítica social, Lobianco vai costurando sua arte com o cuidado de quem respeita a inteligência do público. "Acredito, sim, que a novela pode impactar. Nos anos 1980, ainda não tínhamos recursos que podem garantir um ambiente de trabalho saudável. No caso do Freitas, sabemos que ele atura os abusos do chefe porque tem seus próprios interesses", defende o ator, com gratidão visível nas entrelinhas pela oportunidade de reviver o papel — que foi originalmente construído por João Camargo — na releitura de uma obra tão emblemática.

Humor fora do armário

Na televisão, Luís Lobianco estreou em novelas em Segundo sol (2017), que lhe rendeu o prêmio de Revelação no Melhores do Ano do Domingão. Em Vai na fé, de 2013, mostrou de novo sua habilidade em emocionar sem perder a doçura. "Durante muito tempo, novela era um território inacessível para um artista de teatro como eu. Mas nos últimos 15 anos, a internet e os streamings trouxeram diversidade para a tela e tive oportunidade. Ganhamos todos, eu adoro fazer novelas!", comemora.

O humor, para o artista formado pela Casa de Artes de Laranjeiras (CAL), foi ponto de partida — mas nunca limite. "O humor não foi uma escolha, mas foi onde tive oportunidade. São territórios mais agregadores", explica. "Claro, desde pequeno minha percepção da vida passa pelo humor, mas acho estranho quando me chamam de 'humorista', porque sempre trabalhei para os meus personagens e não por piadas."

Apesar disso, é difícil ignorar o papel fundamental que o Porta dos Fundos teve na projeção de sua carreira. Foi ali que ele assinou, por exemplo, o vídeo Armário, uma crítica afiada ao conservadorismo, que já ultrapassou 3,8 milhões de visualizações. De lá para cá, Lobianco migrou com fluidez do riso fácil para a tensão das entrelinhas.

Na série Os outros, do Globoplay, por exemplo, ele dá vida ao denso Durval. "O drama não é um gênero estranho para mim porque no teatro pude experimentar de tudo antes de ter minha chance no cinema e na TV. Levou um tempo para eu poder diversificar no audiovisual também, mas acho que minhas escolhas pelo que acredito naturalmente me levam a projetos como Os outros".

No cinema, Luis já participou dos longas Tim Maia (de Mauro Lima, 2014), em que viveu Carlos Imperial, e protagonizou o cômico Carlinhos e Carlão (de Pedro Amorim, 2020). Agora, seu talento preenche a telona como Nhô Lau, dono da goiabeira mais desejada de Chico Bento (Isaac Amendoim, no longa com direção de Fernando Fraiha). "Uma felicidade imensa! Sou parte das gerações que foram praticamente alfabetizadas com as histórias do Maurício de Sousa. Estar no filme Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa me orgulha porque trata da memória afetiva de muitos brasileiros."

Luis Lobianco, ator (foto: LEO AVERSA)

De olho no palco

Entre um set e outro, ele ainda sonha com o palco. “Estou louco para fazer teatro, como sempre. Tenho convite pra um musical que tem feito sucesso pelo mundo em diversas montagens.” E quando o assunto é futuro, o ator é claro: deseja mais protagonismo, mais liberdade, menos rótulos. E, sobretudo, independência criativa.

O ator é um dos criadores do movimento teatral Buraco da Lacraia, que assina os espetáculos Buraco da Lacraia Dance Show e Buraco da Lacraia Cabaré On Ice, ambos sucessos de público e crítica e produzidos na casa de mesmo nome no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro. Na televisão, integrou o elenco de programas como A grande família, na Rede Globo, Copa Hotel, do canal GNT, e Adorável psicose, do Multishow — todos em 2013. No ano seguinte, foi roteirista e integrante do elenco do programa Esquenta e do filme Made in China.

Lobianco gosta de estudar seus papéis com calma. Primeiro, entende a mente do personagem. "Eu gosto de ler muitas vezes o roteiro e conversar com os colegas. É o que chamamos de estudo de mesa. Só depois de entender como o personagem pensa me preocupo em decorar. Mas aí já é mais da metade do caminho andado", explica. Fora das câmeras, se entrega à rua, à vida, às conversas que alimentam o ofício. “Não me escondo e me jogo na rua. Também não alimento fofoca. Na minha lojinha só os meus personagens estão à venda.”