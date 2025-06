Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este domingo (1/6)

CIVILIZAÇÃO

Data estelar: Lua cresce em Leão

Tanto na vida pessoal quanto na vida das comunidades, na mesma proporção que se degrada a perspectiva do que temos todos em comum, de semelhante, para ser substituída pela exaltação do ponto de vista individual, no que tem de mais grotesco e distorcido, assim mesmo decai a retidão. E sem retidão como princípio universal de organização dos relacionamentos sociais temos apenas uma paródia do que seria uma civilização, porque essa não é mais o resultado da tentativa de que o maior número possível de pessoas desfrute do bem-viver, mas uma estrutura que preserva o privilégio dos poucos que se dedicam a oprimir e explorar o resto. Essa é a paródia da civilização que promove o crime e pune a retidão, que pode agora estar na apoteose da celebração, mas que, mesmo assim, se movimenta para sua autodestruição.

ÁRIES (nascidos entre 21 de março e 20 de abril)

Há muitas maneiras de encontrar prazer e regozijo, o cardápio é variado, porém, nesse movimento é importante você descobrir o regozijo que no dia seguinte não traga ressaca, e que, ao contrário, produza revitalização.

TOURO (nascidos entre 21 de abril e 20 de maio)

Volte às origens, procure desenterrar os prazeres simples que sempre deram o resultado esperado quando praticados. Ao longo do tempo, você foi se sofisticando, o que é bom, mas agora é tempo de voltar às origens.

GÊMEOS (nascidos entre 21 de maio e 20 de junho)

O dinamismo deste momento é contagiante, mas também dispersa bastante. Se você tiver assuntos importantes em que focar sua atenção, procure tomar distância das pessoas e deixar o celular no mudo por algumas horas.

CÂNCER (nascidos entre 21 de junho e 21 de julho)

Faça o que sua alma considerar mais seguro, porque nesta parte do caminho não valeria a pena assumir riscos que, mesmo sendo atraentes e sedutores, trariam decepção. Melhor seguir pelo caminho mais seguro possível.

LEÃO (nascidos entre 22 de julho e 22 de agosto)

Faça sua vontade, mas cuide para que nesse movimento você não atropele a vontade alheia, porque deve haver lugar e tempo para todas as pessoas. Porém, no frigir dos ovos, que seja feita sua vontade, e não a dos outros.

VIRGEM (nascidos entre 23 de agosto e 22 de setembro)

A tranquilidade que sua alma busca será encontrada tomando distância de tudo e de todos, porque enquanto houver pessoas dando voltas ao seu redor, a irritação irá aumentando até estragar o que poderia ser muito bom.

LIBRA (nascidos entre 23 de setembro e 22 de outubro)

Reúna as pessoas com que sua alma se sinta totalmente à vontade, com as quais possa trocar ideias sem medo de ser criticada ou explorada. Este é um momento propício para consolidar os laços de amizade, os ideais.

ESCORPIÃO (nascidos entre 23 de outubro e 21 de novembro)

Seria melhor que hoje não fosse domingo, porque a alma quer produzir e dar seu melhor para que os projetos de vida avancem. Agora você terá de decidir o que fazer, seguir a voz da alma, ou viver o domingo.

SAGITÁRIO (nascidos entre 22 de novembro e 21 de dezembro)

Ideias vêm e vão, o que fica são as práticas do dia a dia, porque através dessas as ideias podem ser comunicadas. Por isso, se você se inflama com tais ou quais ideias, procure as converter em atividades cotidianas.

CAPRICÓRNIO (nascidos entre 22 de dezembro e 20 de janeiro)

Se a vida fosse um conforto eterno, é certo que deixaria de ser confortável, porque a gente se acostumaria tanto com a situação que deixaríamos de valorizar o conforto, já que teria se tornado banal. É assim.

AQUÁRIO (nascidos entre 21 de janeiro e 19 de fevereiro)

É importante você expressar suas críticas e demandas, porém, tenha em mente que esse movimento não é garantia de que haja boa receptividade e compreensão da parte das pessoas a quem você se dirige. Isso não.

PEIXES (nascidos entre 20 de fevereiro e 20 de março)

A alma não descansa, porque fica ligada no que acontece, em busca de oportunidades de progresso, já que os desejos são muitos e a insatisfação só cresce ao longo do tempo. Não se preocupe tanto, relaxe um pouco.