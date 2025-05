Festival Convoca 2025 celebra a música independente e a diversidade do DF

Banda Never Look Back, confirmada no Festival Convoca 2025. - (crédito: Divulgação)

A quinta edição do Festival Convoca ocorre, a partir desta sexta-feira (30/5), no Recanto das Emas, com cineclube e shows variados. O evento busca entrelaçar a arte com músicas autorais, cinema e resistência cultural. Com dois palcos, o festival tem como objetivo valorizar a produção independente e a diversidade artística do Distrito Federal.

O cineclube ocorre nesta sexta-feira (30/5) e os shows serão apresentados no sábado (31/5). Nomes como Murderess, Fosco, Never Look Back e Eskrota (SP) já estavam confirmados na line-up. As bandas Galinha Preta, Depois do Inverno, Os Maltrapilhos e o artista Guizão ampliam ainda mais o espectro musical do festival.

O Festival Convoca oferece exposição fotográfica, cineclube ao ar livre, espaço infantil, feira de expositores e área gastronômica. A entrada é gratuita, mediante doação de 1kg de alimento não perecível. O evento ocorre na Quadra 206, ao lado do campo sintético, do Recanto das Emas.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel