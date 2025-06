Guilherme Fontes fala sobre planos de casamento com ex de Dado Dolabella - (crédito: Reprodução/Instagram)

Guilherme Fontes, intérprete de Alexandre, o vilão de A Viagem (1994), novela atualmente em cartaz no Vale a Pena Ver de Novo, abriu o jogo sobre a vida pessoal.

O ator, que namora há cerca de dois anos a publicitária Viviane Sarahyba, fez confissões acerca do relacionamento com a ex-namorada de Dado Dolabella – que foi casada com o artista entre 2009 e 2010 -, mas descartou a possibilidade de engatarem um casamento.

"Quando eu estou com alguém, me considero casado. Mas morar junto, hoje em dia… Eu acho que cada um com uma casa é sempre bom", disse Guilherme Fontes, em entrevista ao jornal O Globo. Sincero, o destaque de A Viagem detalhou como é a relação entre eles.

"A gente é muito chato 24 horas por dia. Isso de um ceder aqui, outro ceder ali, todos os dias, é ruim. Cedendo duas ou três vezes na semana só, continua sempre tudo lindo", declarou o ator.

Considerado um galã nas décadas de 1980 e 1990, Guilherme Fontes é pai de dois filhos: Carolina, de 19 anos, e Carlos, de 16, frutos do antigo casamento com Patrícia Lins e Silva.





O post Guilherme Fontes, de ‘A Viagem’, fala sobre planos de casamento com ex de Dado Dolabella foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.