Convidada para cantar na COP30, Viviane Batidão festeja o sucesso nacional

Com o dom musical desde o berço, Viviane Batidão começou a cantar profissionalmente aos 15 anos. A artista possuía uma carreira estabilizada há mais de 20 anos no Pará, seu estado natal, mas no segundo semestre de 2024, Viviane ultrapassou as linhas da sua terra e conquistou o país. Para marcar a nova fase, a paraense lança o single É sal, abertura para novo álbum que busca espalhar a cultura do estado para todo o Brasil.

O single conta um pouco da antiga Viviane, do início de sua carreira. "O início da música avisa para a galera da golada que eu estou de volta. Galera da golada foi um dos meus primeiros hits e faz referência a esse início da carreira", conta a artista. A música vem acompanhada de um clipe gravado na rua em que Viviane cresceu. "Queria fazer no lugar onde cresci, com as pessoas que me viram nascer e viram meu sucesso acontecer", destaca a cantora.

Viviane compartilhou que irá utilizar o álbum para falar da riqueza de seu estado. O projeto, com nove faixas, será lançado de pouco em pouco para que o público aprecie cada uma delas."No Pará, a gente importa muito a música de outras regiões, o funk, o pagode, até mesmo algumas gírias. É o momento da gente começar a exportar o nosso para o resto do Brasil", destaca.

Além da música, Viviane Batidão se destaca nos figurinos. Inspirada por nomes como Ludmilla, Lady Gaga, Marina Sena, Beyoncé e Ivete, a artista comenta que o Pará é pop e os figurinos das bandas que acompanhava do estado sempre tiveram muita cor, brilho e movimento. "É uma expressão cultural dentro do que a gente se veste. Apesar de eu ter muitas referências, a minha maior referência é de fato regional. Consigo colocar muitos elementos da fauna e da flora da Amazônia nas minhas roupas, além de figurinos que remetem ao led das aparelhagens, sistema de som famoso por aqui", conta Viviane.

Ao lado de Gaby Amarantos, Caetano Veloso, Alok e Seu Jorge, Viviane Batidão irá se apresentar na COP30, em novembro. "COP é muito esperada por nós, é um momento muito importante para o mundo e vai trazer uma visibilidade para Belém que a gente esperou por muito tempo. Misturar assuntos tão importantes com cultura, eu acho perfeito. Fui convidada para ser embaixadora e convidar o público e pretendemos fazer com que as pessoas se sintam em casa", destaca a cantora.